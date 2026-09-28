Tremendo: así es el granizo que cayó en distintas zonas de Córdoba

El comienzo de este lunes estuvo marcado por un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas que sorprendió a miles de vecinos de la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba. Durante la madrugada se registró una intensa caída de granizo, acompañada por tormentas eléctricas, ráfagas de viento sur y un brusco descenso de la temperatura.

El fenómeno comenzó a ser reportado en distintos sectores durante las primeras horas del día. Los primeros avisos llegaron pasadas las 5 de la mañana, principalmente desde la zona norte de la capital provincial, donde la precipitación de piedra se produjo con intensidad y modificó rápidamente el paisaje de distintos barrios.

En sectores como Villa Belgrano, Argüello y zonas aledañas, la caída de granizo dejó mantos blancos sobre patios, calles y techos, dando cuenta de la intensidad con la que se produjo el fenómeno.

La escena del despertar cordobés estuvo así dominada por una combinación de fenómenos meteorológicos que se sucedieron en un corto período y que generaron sorpresa entre los vecinos.

Foto gentileza Cadena 3

Las tormentas avanzaron hacia distintos sectores

Con el transcurso de las horas, los núcleos de tormenta comenzaron a desplazarse desde el oeste y sudoeste, extendiendo las condiciones de inestabilidad hacia sectores del Gran Córdoba.

El desplazamiento de las tormentas alcanzó zonas de importancia tanto para la circulación como para las actividades habituales de quienes se movilizan entre la capital provincial y las localidades próximas. La intensidad de la caída de piedra fue uno de los aspectos más destacados del fenómeno. En diferentes puntos, las piedras precipitaron antes de que llegara la lluvia, generando condiciones particulares para quienes se encontraban circulando.

La combinación de granizo, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sur se produjo además en un contexto de marcado descenso térmico, luego de una jornada previa caracterizada por temperaturas considerablemente más elevadas.

Foto gentileza Cadena 3

Piedras de considerable tamaño en las rutas

El fenómeno también tuvo impacto sobre algunos de los principales corredores viales de la región. En la Ruta 5, a la altura del peaje ubicado entre Alta Gracia y Córdoba, los conductores debieron extremar las precauciones debido a la precipitación de piedras de tamaño considerable.

Una situación similar se registró en la Ruta 20, en dirección hacia el Valle de Punilla, donde también se produjo la caída de granizo. Uno de los elementos señalados en los reportes fue que las piedras llegaron a caer en seco, antes de la llegada de la lluvia. Esta característica del fenómeno generó condiciones que exigieron especial atención por parte de quienes se encontraban transitando por esos corredores.

En los corredores viales afectados, la recomendación implícita en los reportes fue extremar las precauciones ante la presencia de piedras de considerable tamaño y el avance de las tormentas.

El marcado contraste con la jornada anterior

El cambio de tiempo adquirió mayor dimensión al considerar las temperaturas registradas durante la jornada previa. El domingo, la temperatura máxima alcanzó los 34,6 °C, mientras que para este lunes se espera un escenario sensiblemente diferente.

Para el resto de la jornada, las marcas térmicas difícilmente superarían los 23 °C, lo que representa un descenso significativo respecto de los valores alcanzados el día anterior. El brusco cambio meteorológico está relacionado, según la información proporcionada, con el ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur. Al encontrarse con el aire cálido que dominaba previamente, esta masa de aire provocó una fuerte inestabilidad.

El resultado de ese cambio de condiciones fue una jornada que comenzó con temperaturas elevadas todavía recientes en el registro y que rápidamente pasó a estar dominada por tormentas, granizo, viento sur y un marcado descenso térmico.

La inestabilidad continuará durante el lunes

El episodio de granizo no representa necesariamente el final de las condiciones adversas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para la provincia y la región central del país, anticipando que la inestabilidad continuará durante el resto de este lunes.

La previsión contempla la posibilidad de que vuelvan a desarrollarse tormentas aisladas y que exista nuevamente una eventual caída de piedra. De esta manera, las condiciones meteorológicas que sorprendieron durante la madrugada podrían mantenerse durante la jornada, con nuevos desarrollos de tormentas en distintos sectores.

El escenario previsto se encuentra marcado por el contraste entre la masa de aire fresco y húmedo que ingresó desde el sur y el aire cálido que predominaba previamente. Esa interacción generó la fuerte inestabilidad que derivó en la tormenta eléctrica y la intensa caída de granizo registrada en diferentes puntos.