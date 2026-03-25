Turismo en la Capital: el finde largo dejó un impacto económico de $500 millones

El último fin de semana largo, comprendido entre el 21 y el 24 de marzo, dejó un balance altamente positivo para el turismo en San Fernando del Valle de Catamarca, con un impacto económico de $489.704.144. Los datos surgen del informe elaborado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, a través de su Observatorio Turístico.

Uno de los indicadores más relevantes del reporte es el crecimiento de la estadía promedio, que registró una suba del 13,8% respecto al año anterior, alcanzando los 3,3 días. Este dato refleja una mayor permanencia de los visitantes, lo que repercute directamente en el consumo y la dinámica económica local.

Un destino elegido y con alto nivel de fidelidad

El informe destaca el posicionamiento de la ciudad como destino final, un factor clave para comprender el comportamiento del turismo en la Capital. Según los datos relevados:

El 80,8% de los turistas eligió San Fernando del Valle de Catamarca como único destino , sin considerar otras alternativas previas.

eligió San Fernando del Valle de Catamarca como , sin considerar otras alternativas previas. El 51,5% de los visitantes ya conocía la ciudad y decidió regresar.

Estos indicadores evidencian un alto nivel de fidelidad y un vínculo consolidado entre el destino y quienes lo visitan, lo que sugiere una experiencia positiva que incentiva el retorno.

Gasto promedio y flujo de visitantes

El movimiento turístico también se reflejó en el nivel de consumo. El informe detalla que el gasto diario promedio por visitante fue de $152.560, lo que contribuyó a alcanzar el impacto económico total cercano a los 500 millones de pesos.

En cuanto al flujo de turistas, se registró el arribo de 1.637 visitantes durante el fin de semana largo. Por su parte, la ocupación hotelera fue del 28%, de acuerdo con el relevamiento realizado en conjunto entre el Observatorio de Turismo Municipal y la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y Afines.

Perfil del visitante: parejas y familias

El análisis del perfil turístico permite identificar las características predominantes de quienes eligieron la Capital como destino. En ese sentido, los datos muestran una clara tendencia:

El segmento "Pareja" encabezó las estadísticas con el 42,4% .

encabezó las estadísticas con el . Los grupos familiares representaron el 34,3%.

En cuanto a la movilidad, el auto particular se mantuvo como el medio de transporte más utilizado, con un 57,6% de preferencia, consolidándose como la opción principal para llegar al destino.

Alojamiento y procedencia de los turistas

El informe también detalla las preferencias en materia de alojamiento y el origen de los visitantes. Entre los tipos de hospedaje más elegidos se destacan:

Hoteles de 3 estrellas: 28,8%

28,8% Camping: 16,4%

16,4% Hoteles de 4 estrellas: 12,3%

Respecto a la procedencia, la mayor cantidad de turistas llegó desde:

Buenos Aires (Provincia + CABA): 32,3%

Córdoba: 15,6%

Tucumán: 14,6%

Estos datos permiten delinear el mapa de origen de los visitantes y la relevancia de determinados mercados emisores.

Alta participación en propuestas culturales

Uno de los aspectos más destacados del fin de semana largo fue la alta participación en las propuestas recreativas y culturales organizadas en distintos puntos de la ciudad.

En particular, se registró una excelente respuesta en espacios como Casa de la Puna y el Pueblo Perdido de la Quebrada.

Las ferias artesanales realizadas en la Casa de la Puna convocaron a más de 420 personas en dos jornadas, evidenciando el interés tanto de turistas como de residentes.

Además, otras actividades alcanzaron niveles de participación significativos en el Taller de zamba y cueca con 100% de capacidad; el safari fotográfico, con el 83% de ocupación y los talleres de artesanía en cuero, con el 95% de cupos cubiertos.

Estos números reflejan una alta demanda por experiencias culturales y recreativas, que complementan la oferta turística tradicional.

Valoración del destino: altos niveles de satisfacción

El informe también incluye una evaluación general del destino por parte de los visitantes, que arrojó resultados positivos. La ciudad fue calificada como "Excelente", con un puntaje promedio de 4,65 sobre 5.

Entre los rubros mejor valorados se destacan:

Hospitalidad: 4,75

4,75 Información Turística: 4,47

4,47 Gastronomía: 4,35

Estos indicadores refuerzan la percepción positiva del destino y contribuyen a explicar tanto la fidelidad de los visitantes como su decisión de regresar.