Última llamado: buscan nuevos Bomberos Voluntarios en Valle Viejo

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo lanzó el último llamado para todos aquellos interesados en convertirse en nuevos integrantes del cuerpo activo de la asociación, en una convocatoria que busca sumar aspirantes comprometidos con el servicio y la asistencia en situaciones de emergencia.

La cita fue fijada para este sábado 11 de abril, a las 19 hs., en la sede del cuartel ubicada en Arturo Carrizo 780, Villa Dolores. Durante ese encuentro se brindarán detalles precisos sobre el proceso de ingreso, el nivel de compromiso que implica formar parte del cuerpo y el recorrido de formación que deberán afrontar quienes decidan iniciar este camino.

La convocatoria representa una instancia clave para quienes desean incorporarse al servicio voluntario, ya que se trata del último llamado previsto por la institución para sumar nuevos aspirantes al plantel activo.

Un proceso de formación intensivo y profesional

Quienes se incorporen deberán atravesar un proceso de capacitación de aproximadamente 400 horas, distribuido a lo largo de diez meses. Se trata de un trayecto formativo orientado a brindar los conocimientos esenciales que requiere la intervención en emergencias, con una preparación progresiva tanto en lo teórico como en lo práctico.

Entre los contenidos fundamentales que se abordan durante ese período se encuentran:

Manejo del fuego

Uso de equipos

Técnicas de intervención

Trabajo en emergencias

Procedimientos operativos básicos

La carga horaria y la duración del proceso reflejan el nivel de preparación que demanda la tarea, con una formación que apunta a consolidar capacidades técnicas y criterios de actuación frente a distintos escenarios críticos.

Especialidades para distintos tipos de rescate

Dentro del cuerpo activo, además de la formación general, existen diversas especialidades que requieren preparación específica y que amplían el campo de acción de los bomberos voluntarios.

Entre esas áreas se destacan:

Rescate en altura

Rescate acuático

Rescate vehicular

Otras intervenciones específicas ante distintos siniestros

Cada una de estas especialidades supone conocimientos y entrenamientos particulares, destinados a responder con eficacia ante contingencias de distinta complejidad. La posibilidad de acceder a estas áreas especializadas convierte al proceso de ingreso no sólo en una puerta al servicio comunitario, sino también en una instancia de desarrollo técnico dentro de distintos frentes de emergencia.

Herramientas útiles más allá del cuartel

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es que la formación no sólo tiene valor dentro del servicio institucional, sino también en la vida cotidiana de quienes atraviesan el proceso. Durante la capacitación, los aspirantes aprenden herramientas que pueden resultar decisivas fuera del ámbito operativo, especialmente ante situaciones inesperadas que requieren una respuesta rápida y correcta.

Entre esos aprendizajes se incluyen:

Técnicas de primeros auxilios

Evacuación ante incendios

Maniobras de emergencia

Protocolos básicos de asistencia a personas en peligro

Estos conocimientos se convierten en recursos prácticos para actuar ante una contingencia doméstica, un accidente vial o cualquier situación crítica en la que una intervención inicial pueda resultar determinante.