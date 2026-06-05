Últimos días para acceder a la bonificación del 10% en el pago de la factura de Ec Sapem

Los usuarios del servicio eléctrico de Catamarca transitan los últimos días para acceder a una bonificación especial impulsada por la distribuidora provincial. La medida, que permanecerá vigente hasta el próximo domingo 7 de junio, ofrece un descuento equivalente al 10% del valor de la factura para quienes realicen el pago mediante la aplicación oficial de EC SAPEM y utilicen el botón de pago de Mercado Pago.

La iniciativa fue presentada como una herramienta destinada a fomentar el uso de los canales digitales de cobro, al tiempo que busca generar un beneficio económico concreto para los hogares catamarqueños. A pocos días de su vencimiento, la empresa recordó las condiciones necesarias para acceder a la promoción y reiteró recomendaciones de seguridad ante posibles intentos de fraude digital.

Un incentivo para el uso de herramientas digitales

La propuesta está dirigida exclusivamente a usuarios que gestionen el pago de sus facturas a través de los canales digitales habilitados por la distribuidora. Desde la empresa señalaron que el objetivo principal es promover el uso de las plataformas electrónicas disponibles para el cobro de servicios, facilitando al mismo tiempo una bonificación directa para quienes adopten esta modalidad.

El beneficio consiste en una devolución equivalente al 10% del importe abonado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. La acreditación se realiza de manera directa en la cuenta de Mercado Pago del titular que efectuó la operación.

La medida se encuentra disponible únicamente hasta el 7 de junio, por lo que quienes deseen aprovecharla deberán concretar el pago dentro de ese plazo.

Requisitos para acceder al beneficio

La empresa informó que la bonificación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones comerciales específicas. El acceso al reintegro depende de la correcta utilización de las herramientas habilitadas para la promoción.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Medio de pago obligatorio: utilizar exclusivamente el botón de pago de Mercado Pago con dinero disponible en cuenta.

utilizar exclusivamente el botón de pago de Mercado Pago con dinero disponible en cuenta. Canal de pago habilitado: la operación debe realizarse únicamente desde la App oficial de EC SAPEM.

la operación debe realizarse únicamente desde la App oficial de EC SAPEM. Monto mínimo de factura: el beneficio aplica para facturas iguales o superiores a $50.000.

el beneficio aplica para facturas iguales o superiores a $50.000. Tope máximo de devolución: el reintegro tiene un límite de hasta $8.000 por usuario.

el reintegro tiene un límite de hasta $8.000 por usuario. Acreditación del beneficio: la devolución se depositará de forma directa en la cuenta de Mercado Pago del titular.

La compañía aclaró que todas estas condiciones deben cumplirse de manera simultánea para que el usuario pueda acceder a la bonificación correspondiente.

Cómo se acredita el reintegro

Uno de los aspectos destacados de la promoción es el mecanismo de devolución. Según se informó, el monto correspondiente al beneficio será acreditado directamente en la cuenta de Mercado Pago del usuario que realizó el pago.

De esta manera, quienes utilicen correctamente el sistema podrán recibir el reintegro sin necesidad de efectuar trámites adicionales ni realizar gestiones complementarias una vez concretada la operación.

La modalidad busca simplificar el proceso y permitir que el beneficio llegue de manera directa al usuario dentro del ecosistema digital utilizado para el pago de la factura.

Advertencia ante posibles estafas virtuales

En paralelo a la difusión de la promoción, EC SAPEM emitió una alerta dirigida a sus clientes para prevenir posibles intentos de fraude o estafas virtuales que puedan surgir aprovechando la difusión de este tipo de beneficios. La empresa recordó que el procedimiento para acceder a la bonificación es completamente autónomo y se realiza exclusivamente a través de las aplicaciones oficiales habilitadas.

En ese sentido, se informó que:

No se solicitan datos personales.

No se solicitan claves ni códigos de verificación.

No se gestionan cobros o promociones mediante llamadas telefónicas.

No se realizan trámites a través de WhatsApp.

No se utilizan enlaces externos no oficiales para acceder al beneficio.

Todo el proceso es realizado directamente por el usuario dentro de las aplicaciones correspondientes.

Estas recomendaciones buscan reforzar la seguridad de quienes utilizan herramientas digitales para abonar sus servicios y evitar situaciones que puedan comprometer información personal o financiera.

Canales oficiales para realizar el trámite

Desde la distribuidora recordaron que quienes deseen acceder a la promoción, gestionar sus pagos o consultar comprobantes pueden hacerlo mediante la aplicación oficial de EC SAPEM. Asimismo, los usuarios cuentan con la posibilidad de ingresar al sitio web oficial de la empresa para obtener información vinculada al servicio y a las modalidades de pago disponibles.

Con el vencimiento previsto para el próximo 7 de junio, la bonificación del 10% entra en su etapa final. La promoción representa una oportunidad para los usuarios que cumplen con las condiciones establecidas y que elijan realizar el pago de sus facturas a través de la App oficial de EC SAPEM utilizando el botón de pago de Mercado Pago con dinero en cuenta.