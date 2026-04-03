Un estudio determinó que los chicos que leen libros con frecuencia fortalecen una habilidad clave

Un estudio reveló que los chicos que leen libros desde pequeños pueden desarrollar una habilidad clave para el futuro: una mejor concentración. Estas investigaciones, analizaron cómo la lectura física impacta en su desarrollo cognitivo y emocional.

Cuando un chico agarra un libro y pasa las páginas, pone en juego sentidos y movimientos que las pantallas no pueden igualar. El peso del libro, el tacto del papel y el simple acto de dar vuelta una hoja generan marcas mentales que facilitan la memoria y la comprensión de textos complejos.

Además, en una actualidad donde predomina la tecnología, la ausencia de distracciones digitales permite que la mente se sumerja en la historia. Sin alertas ni luces que interrumpan, el cerebro puede sostener la atención durante más tiempo, lo que fortalece la red de concentración y despierta la curiosidad natural por el mundo.

El valor del foco profundo en el aprendizaje

En la sociedad actual, mantener la atención en una sola tarea durante mucho tiempo es más difícil de lo que parece. Por eso, la lectura profunda permite que los chicos entiendan matices, metáforas y detalles que se pierden en una lectura rápida o superficial.

Esta capacidad de concentración se traduce en un dominio real de los temas escolares y en una mayor paciencia para enfrentar desafíos complejos. Sin la fragmentación de las pantallas, la mente puede analizar, sintetizar y crear con mayor claridad.

Los beneficios de leer libros físicos

Sumar la lectura en papel a la rutina diaria de los chicos reduce la ansiedad y favorece la calma emocional. El ritmo pausado de la lectura impresa respeta el tiempo de maduración del pensamiento y genera una satisfacción intelectual que motiva a seguir aprendiendo.

Entre las ventajas más claras de leer libros físicos se destacan:

Estimula la memoria visual y espacial

Mejora la interpretación de textos

Enriquece el vocabulario

Reduce el cansancio visual

Aumenta la empatía a través de las historias

Cómo fomentar el hábito de leer libros en papel

La clave está en crear un espacio libre de dispositivos electrónicos y con libros al alcance de la mano, fundamental para acostumbrarlos a la lectura. Además, compartir momentos de lectura en familia y mostrar entusiasmo por los libros son gestos que contagian el amor por la lectura.

También se pueden fijar horarios para leer en papel. Algunos datos de la University of Oxford confirman que la práctica constante de la lectura física fortalece las bases cognitivas necesarias para el éxito personal y académico.