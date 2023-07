Un joven cordobés cayó en un acantilado: estaba con soporte vital, decidieron desconectarlo

Cómo fue el accidente de Rodrigo López Besso:



Según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de la Isla Tenerife, el accidente ocurrió el sábado 3 de junio alrededor de las 7.30 cuando recibieron una llamada solicitando asistencia médica para una persona que había caído desde varios metros de altura.

Tras darse el alerta, intervino el Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de con soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), como así también agentes de la Policía Local.

Los bomberos pudieron rescatar al joven cordobés, que presentaba “diferentes traumatismos de carácter grave”. Una vez que fue estabilizado por el equipo sanitario, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En declaraciones a La Voz del Interior, Marcia Besso detalló que Rodrigo se dedicaba al rubro gastronómico y, con la llegada del calor europeo, se fue a hacer la temporada a España.

“Estaba en su día libre pescando en la zona de los acantilados, y no sabemos bien qué pasó. Sólo que cayó. Una joven vio la secuencia y es la que le avisó a la Policía”, contó, angustiada.

Ahora, luego de estar casi dos meses internado, confirmaron su fallecimiento.

Fue Marcia Besso, su mamá, quien lo despidió con un emotivo mensaje a través de las redes sociales y confirmó que la víctima tenía muerte cerebral, por que los familiares decidieron desconectarlo. Desde el momento del accidente, el joven estuvo internado en coma farmacológico, con varias fracturas y bajo diálisis en el Hospital de La Candelaria, en el norte de la isla.

La madre, que pocos días después realizó una colecta y viajó al pueblo costero español para acompañar a su hijo, buscará repatriar el cuerpo y poder darle el último adiós junto a su familia y amigos.

En un posteo de Facebook, la mujer expresó:

“Vuela, vuela, vuela alto mi rey, te dije en el último segundo, te amo mi campeón. Te vi nacer, te vi crecer, te vi feliz, te vi llorar. Te di la vida y el último respiro de tu vida me abrazaste y te dejé volar tan alto, como a vos te gusta. Nos abrazamos y el amor que me diste no lo voy a olvidar”.