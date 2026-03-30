Una calcomanía y tres bocinazos: la campaña que busca reconocer a veteranos de Malvinas

A pocos días de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, comenzó a expandirse una campaña que busca transformar un gesto cotidiano en una señal concreta de reconocimiento, gratitud y memoria hacia los veteranos.

La propuesta fue impulsada por el escritor Javier Sánchez de la Puente y tiene una mecánica tan simple como potente: identificar los vehículos de los excombatientes con una calcomanía, de modo que cualquier persona en la vía pública pueda reconocerlos y saludarlos mediante tres bocinazos cortos.

La iniciativa toma especial relevancia en una de las etapas más sensibles del calendario para quienes participaron del conflicto, el período que va del 2 de abril al 14 de junio, fechas atravesadas por homenajes, recuerdos y una fuerte carga emocional.

La necesidad de hacerlos visibles

Según explicó su creador, la idea nació frente a una realidad persistente: muchos veteranos cuentan con reconocimiento en el plano formal y en sus documentos oficiales, pero en la vida cotidiana continúan siendo, muchas veces, invisibles para la sociedad.

La escena que describe la propuesta es directa y reveladora: "Podés estar sentado al lado de un veterano y no saberlo". A partir de esa observación, la campaña busca construir un vínculo más cercano entre la sociedad y los excombatientes, permitiendo que el reconocimiento no quede limitado a actos oficiales o conmemoraciones puntuales.

La calcomanía aparece así como un recurso de identificación simple, pensado para trasladar la memoria al espacio público y a la rutina diaria, donde tantas veces los veteranos transitan sin ser advertidos.

El significado de los tres bocinazos

El corazón simbólico de la campaña está puesto en el gesto sonoro de los tres bocinazos cortos, cada uno con un sentido preciso.

Significado del homenaje:

Primer bocinazo: en homenaje a los 649 caídos durante la guerra y a quienes fallecieron después.

en homenaje a los y a quienes fallecieron después. Segundo bocinazo: en reconocimiento a los excombatientes .

en . Tercer bocinazo: dedicado a sus familias, muchas veces invisibilizadas pese al profundo impacto que también sufrieron por las consecuencias del conflicto.

La estructura del gesto busca condensar en apenas unos segundos una forma de homenaje colectivo que reconozca no sólo a quienes estuvieron en el frente, sino también a quienes cargaron y aún cargan con las secuelas emocionales y sociales de la guerra.

El impacto emocional y la deuda pendiente

Sánchez de la Puente también puso el foco en el momento particular que atraviesan muchos veteranos durante esta época del año, al describirla como una "montaña rusa" de sentimientos.

En ese recorrido emocional conviven la tristeza, la angustia, el orgullo y los recuerdos.

La campaña, en ese sentido, no se limita al gesto simbólico en la calle, sino que busca también acompañar emocionalmente a los excombatientes en días especialmente movilizantes.

El impulsor de la iniciativa remarcó además que históricamente existió una falta de acompañamiento social hacia quienes participaron del conflicto, una ausencia que esta propuesta intenta interpelar desde la acción ciudadana más sencilla.

Una campaña que se expande y abre el debate

La repercusión de la iniciativa ya comenzó a sentirse en distintos puntos del país, donde los excombatientes pueden retirar las calcomanías presentando su documentación. La expansión de la campaña refleja, según su impulsor, una necesidad latente de la sociedad de expresar gratitud y reconocimiento, canalizada ahora a través de una señal visible y compartida.

Más allá de la simplicidad de la propuesta, el objetivo de fondo es generar conciencia y abrir una discusión sobre el lugar que ocupan los veteranos en la sociedad.

La consigna que resume el espíritu de la campaña es clara: "No cuesta nada y puede hacer una gran diferencia". Bajo esa premisa, la invitación es a que cada ciudadano aporte su gesto para contribuir a saldar, al menos en parte, una deuda histórica con quienes participaron de la Guerra de Malvinas y con sus familias.