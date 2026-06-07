Una pareja de influencers interrumpió su embarazo tras detectar síndrome de Down en su hijo

La decisión comunicada por el youtuber estadounidense Jesse Ridgway, conocido en redes sociales como McJuggerNuggets, y su esposa, la creadora de contenido Ashley Ridgway, provocó una fuerte reacción entre sus seguidores y abrió un amplio debate en las plataformas digitales.

La pareja confirmó públicamente que decidió interrumpir el embarazo después de que estudios médicos detectaran que el feto presentaba trisomía 21, una alteración genética conocida como síndrome de Down. La noticia fue difundida por el propio Ridgway a través de sus cuentas de Instagram y X, donde compartió con sus seguidores detalles del proceso que atravesaron durante las últimas semanas.

La exposición pública de la situación generó numerosas reacciones debido a la sensibilidad del tema y a las implicancias personales, familiares y éticas que acompañan una decisión de estas características.

El anuncio del embarazo y el cambio de escenario

Jesse y Ashley Ridgway habían compartido meses atrás una noticia muy diferente. El 29 de marzo habían anunciado que esperaban su primer hijo, una etapa que presentaban con entusiasmo ante su comunidad de seguidores.

Sin embargo, según explicó el propio creador de contenido, la situación cambió a partir de los resultados obtenidos en los estudios médicos realizados durante el embarazo. Ridgway señaló que la misma prueba que confirmó la gestación también indicó una probabilidad del 95% de que el bebé presentara síndrome de Down.

La información recibida abrió un proceso de reflexión y análisis que, con el paso de los días, derivó en la decisión que posteriormente comunicaron de manera pública.

Las primeras reacciones ante el diagnóstico

En los mensajes publicados en sus redes sociales, Jesse Ridgway relató cómo reaccionó inicialmente cuando recibió la noticia.

"Esta semana, mi esposa y yo tomamos la muy difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la trisomía 21. No fue una decisión fácil", escribió.

El youtuber también explicó que, en un primer momento, intentó afrontar la situación con optimismo. "Cuando me enfrenté a esta noticia por primera vez, me sorprendió, pero me mostré optimista. Si tiene un leve retraso intelectual, entonces lo lograremos. Me comprometí a ser padre, pasara lo que pasara... pero no entendía del todo lo que implicaba el síndrome de Down", expresó.

Según relató, con el correr de los días comenzó a profundizar su conocimiento sobre la condición genética y sobre los posibles problemas de salud que pueden estar asociados a ella.

Ese proceso de información y análisis fue determinante para la decisión que finalmente adoptaron como familia.

Una decisión presentada como difícil y dolorosa

A lo largo de sus publicaciones, Ridgway insistió en que se trató de una resolución compleja y emocionalmente exigente. El influencer manifestó que tanto él como su esposa atravesaron momentos de gran impacto emocional tras conocer el diagnóstico y enfrentar la necesidad de tomar una determinación respecto del embarazo.

"Sabemos que algunos de ustedes pueden sentirse muy decepcionados al escuchar esta noticia. Estamos devastados", expresó. También hizo referencia al impacto psicológico que produjo la experiencia.

"Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley. Emocionalmente, todavía estamos agotados", agregó. Las declaraciones reflejan el estado emocional que, según describió el propio protagonista, acompañó cada una de las etapas del proceso.

El mensaje final de la pareja

En el tramo final de su comunicación pública, Jesse Ridgway explicó cómo interpreta la decisión tomada junto a su esposa.

El creador de contenido sostuvo que ambos consideran que la resolución adoptada responde a lo que entienden como el mejor camino para el futuro de su familia. "Tomamos una decisión difícil que creemos que, a largo plazo, será beneficiosa para nuestra familia. Afortunadamente, teníamos una opción", concluyó.

Esa afirmación se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de las publicaciones y alimentó el debate que se desarrolló posteriormente en redes sociales.

Un caso que trascendió el ámbito privado

La repercusión del caso estuvo vinculada no sólo a la decisión comunicada, sino también al hecho de que fuera compartida públicamente por dos figuras con una importante presencia en plataformas digitales.

Entre los aspectos centrales del caso se encuentran:

• Jesse Ridgway es conocido en internet bajo el nombre de McJuggerNuggets.

• Ashley Ridgway también desarrolla actividad como creadora de contenido.

• La pareja esperaba su primer hijo y había anunciado el embarazo el 29 de marzo.

• Estudios médicos indicaron una probabilidad del 95% de trisomía 21.

• Ambos comunicaron públicamente la interrupción del embarazo.

• El anuncio fue realizado mediante publicaciones en Instagram y X.

• Ridgway calificó la experiencia como "extremadamente traumática".

• La noticia generó un amplio debate en redes sociales.

La difusión de la decisión convirtió una experiencia profundamente personal en un tema de discusión pública. A través de sus mensajes, Jesse y Ashley Ridgway compartieron con sus seguidores el proceso que atravesaron luego del diagnóstico prenatal, una situación que despertó múltiples reacciones y volvió a poner en el centro del debate cuestiones relacionadas con la salud, la familia y las decisiones personales frente a diagnósticos médicos complejos.