Alerta por brote de dengue: extreman precauciones en viajeros que van a Bolivia

La situación sanitaria en las zonas fronterizas ha encendido las alarmas de las autoridades locales. Ante la reciente alerta epidemiológica declarada por el Ministerio de Salud de Bolivia, motivada por un incremento exponencial en los registros de Chikungunya y Dengue, la cartera sanitaria de la provincia de Catamarca ha emitido una serie de directrices fundamentales para proteger a los ciudadanos que planeen desplazarse hacia el vecino país.

El foco del conflicto sanitario se localiza principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, así como en las localidades de Bermejo y Yacuiba. Estas últimas poseen una relevancia estratégica y geográfica crítica, al ser localidades vecinas a la República Argentina. El flujo constante de personas a través de la frontera por motivos comerciales, familiares o turísticos convierte a estos puntos en áreas de vigilancia prioritaria para evitar la propagación del virus hacia territorio nacional.

La declaración de alerta por parte de las autoridades bolivianas no es un hecho menor; responde a una dinámica de contagio que exige una respuesta coordinada y, sobre todo, una ciudadanía informada que actúe como primera barrera de contención.

Medidas de prevención

El Ministerio de Salud de Catamarca es enfático en su recomendación primordial: extremar los cuidados para minimizar el riesgo de contacto con el vector. Dado que tanto el Dengue como el Chikungunya son transmitidos por la picadura de mosquitos infectados, el control ambiental y personal es la herramienta más eficaz disponible.

Para quienes viajen al vecino país de Bolivia, se han establecido las siguientes pautas de cuidado personal:

Uso continuo de repelente: Es vital mantener una protección activa sobre la piel expuesta, reaplicando el producto según las indicaciones del fabricante para asegurar su efectividad frente a las poblaciones de mosquitos en zonas de brote.

Vestimenta adecuada: Se aconseja el uso de ropa amplia y de colores claros. La ropa holgada dificulta que el mosquito alcance la piel, mientras que los tonos claros suelen ser menos atractivos para los insectos y permiten visualizar con mayor facilidad si alguno se posa sobre la prenda.

Estas acciones, aunque sencillas, constituyen el pilar preventivo para evitar que el viajero se convierta en un eslabón más de la cadena de transmisión epidemiológica.

Vigilancia de síntomas

La prevención no termina con el uso de repelente; la vigilancia post-viaje o durante el mismo es igualmente crucial. El Ministerio ha identificado un cuadro sintomatológico específico ante el cual no se debe perder tiempo. En caso de que el viajero comience a manifestar malestar, es imperativo prestar atención a las señales de alerta.

Los síntomas identificados bajo vigilancia incluyen:

Fiebre persistente o de inicio súbito.

Dolor de cuerpo (mialgias o dolores articulares característicos de estas patologías).

Cefalea (dolores de cabeza intensos).

Ante la aparición de cualquiera de estos indicios, la recomendación oficial es consultar inmediatamente al servicio de salud. Existe un factor determinante que el paciente no debe olvidar mencionar durante la consulta médica: comunicar su antecedente de viaje. Este dato es el que permite a los profesionales de la salud activar los protocolos específicos de diagnóstico para enfermedades tropicales y diferenciar el cuadro de otras afecciones comunes, garantizando así un tratamiento oportuno y el bloqueo de posibles focos de contagio en su comunidad de origen.

La situación en Santa Cruz de la Sierra, Bermejo y Yacuiba requiere un compromiso compartido entre el Estado y los particulares. El cumplimiento estricto de estas recomendaciones por parte de quienes se desplazan hacia el Estado Plurinacional de Bolivia es esencial para mitigar el impacto del Dengue y el Chikungunya en la región. La salud pública depende, en gran medida, de la rapidez con la que se busque asistencia médica y de la rigurosidad en las medidas de protección personal adoptadas durante la estadía en las zonas afectadas.