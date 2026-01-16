"Unidos por Raisa": se realiza un torneo de pádel en beneficio de la niña catamarqueña

La comunidad deportiva de Catamarca se prepara para una cita donde la competencia queda en segundo plano frente a la solidaridad. Mañana viernes, a partir de las 16:00 horas, las instalaciones de Adami Pádel serán sede de la jornada solidaria "Unidos por Raisa", un evento organizado por el Torneo de Pádel Damas con el objetivo de brindar apoyo económico a Raisa, una niña de 4 años que padece parálisis cerebral.

La pequeña necesita viajar a México para acceder a un tratamiento neurológico especializado que podría mejorar significativamente su calidad de vida. Ante esta necesidad, el ámbito del pádel local ha respondido con una convocatoria masiva, logrando completar la totalidad de los cupos disponibles para la jornada.

La actividad contará con la participación de 36 parejas que se distribuirán en las seis canchas del complejo.

Más allá de los partidos, la organización ha previsto diversas formas de colaboración para quienes asistan al predio:

Sorteos en vivo: Se realizarán rifas con premios donados por colaboradores.

Puntos de venta: Estarán disponibles los números oficiales de la rifa a beneficio de Raisa para quienes deseen realizar aportes directos.

Si bien las inscripciones para jugadores ya están cerradas, los organizadores extienden una invitación abierta a toda la comunidad para acercarse a disfrutar de una tarde de buen deporte y, fundamentalmente, colaborar con la causa. La presencia de los vecinos y el apoyo en los puntos de recaudación son fundamentales para que Raisa y su familia puedan alcanzar el objetivo del tratamiento médico en el exterior.

El caso de Raisa y la campaña solidaria

Raisa padece parálisis cerebral, una condición que afecta severamente su movilidad y su capacidad de comunicación. La niña presenta dificultades para succionar y deglutir, lo que obligó a la colocación de un botón gástrico para su alimentación. El tratamiento que necesita tiene como objetivo generar nuevas conexiones neuronales y mejorar su calidad de vida, pero no se realiza en Argentina.

El procedimiento médico tiene un costo aproximado de 35 mil dólares, a lo que se suman los gastos de traslado, estadía y acompañamiento familiar en el exterior. A pesar de rifas, campañas y diversas actividades solidarias impulsadas desde hace meses, el monto aún está lejos de alcanzarse, lo que mantiene a la familia en una situación de gran preocupación.

En este contexto, los padres de Raisa, Yesica Santillán y Axel Hiram, lanzaron una rifa solidaria denominada "Unidos por Raisa", con el objetivo de recaudar fondos que permitan acceder al tratamiento neurológico especializado considerado clave para su evolución.

Cada número de la rifa tiene un valor de 5.000 pesos, y el sorteo se realizará por la Quiniela Oficial Nocturna de Catamarca, en una fecha que será confirmada una vez que se vendan todos los números. El primer premio es un automóvil Peugeot 408 usado, propiedad de la familia, el segundo premio consiste en un microondas, y el tercero, una pava eléctrica.

Quienes deseen colaborar pueden adquirir números comunicándose con Axel Ayala (3834 701242) o Yessica Santillán (3834 210937). También se encuentra habilitado el alias RAISA.RIFA para realizar transferencias, único medio oficial reconocido por la familia.