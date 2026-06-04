¿Va a seguir lloviendo?: así va a estar el clima en Catamarca

La provincia de Catamarca atravesará este jueves una jornada caracterizada por condiciones meteorológicas inestables que se extenderán desde las primeras horas del día hasta la noche. Según el pronóstico, la presencia de lluvias será una constante a lo largo de toda la jornada, aunque con diferentes niveles de intensidad y probabilidades de ocurrencia según la franja horaria.

El panorama previsto muestra una continuidad de las condiciones húmedas durante gran parte del día, con especial atención puesta en las horas matutinas, período para el cual se anuncian las precipitaciones de mayor intensidad. La evolución del tiempo estará acompañada además por variaciones en la temperatura y cambios en la dirección predominante de los vientos.

La madrugada comenzará con lluvias aisladas

Las primeras horas del jueves estuvieron marcadas por la presencia de lluvias aisladas, que comenzó a marcar presente pasada la medianoche, configurando así un escenario de inestabilidad desde el inicio de la jornada.

Durante la madrugada además de registrarse las primeras lluvias, la temperatura se ubicó alrededor de los 17 grados, mientras que los vientos llegaron desde el sector Sur.

La mañana ya con lluvias

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la principal atención estará centrada en las condiciones previstas para la mañana. En ese período podrían registrarse lluvias fuertes, convirtiéndose en el momento de mayor intensidad meteorológica de toda la jornada.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%, aunque la característica distintiva será la posibilidad de eventos de lluvia más intensos respecto de otros momentos del día. Junto con estas condiciones, se espera un descenso de la temperatura hasta los 14 grados, el valor más bajo previsto para la jornada. Los vientos continuarán con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque con una modificación en su procedencia, predominando desde el sector Norte.

La tarde mantendrá la inestabilidad

Con el avance del día, las condiciones de inestabilidad continuarán presentes. Durante la tarde persistirán las lluvias aisladas, aunque el pronóstico indica una disminución en la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones.

En esta franja horaria, la probabilidad se reducirá a valores de entre el 10% y el 40%, marcando una diferencia respecto de la madrugada y la mañana. La temperatura volverá a ubicarse en torno a los 18 grados, mientras que los vientos mantendrán la intensidad y la orientación de la hora anterior.

Una noche todavía inestable

Las condiciones meteorológicas previstas para la noche indican que la inestabilidad continuará presente. El pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

En este tramo final de la jornada se prevé una temperatura de 14 grados, mientras que los vientos disminuirán su intensidad y rotarán hacia el sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Otro de los aspectos destacados del pronóstico es que no se esperan ráfagas significativas a lo largo del jueves. De esta manera, el factor meteorológico de mayor relevancia estará vinculado exclusivamente a las precipitaciones y, particularmente, a las lluvias fuertes previstas para la mañana.

El escenario general proyecta una jornada completamente atravesada por condiciones inestables, con presencia de lluvias desde la madrugada hasta la noche, variaciones térmicas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados y vientos de intensidad moderada que cambiarán de dirección a medida que avance el día. La evolución del tiempo tendrá su punto más relevante durante la mañana, cuando se concentrarán los fenómenos de mayor intensidad previstos para este jueves en Catamarca.

