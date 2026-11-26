La incertidumbre sobre el futuro del establecimiento de Mostaza en Catamarca tuvo una definición favorable para sus trabajadores. La empresa Corcan SRL confirmó que no cerrará el local y mantendrá las fuentes laborales, luego de las gestiones realizadas junto a la marca y de las conversaciones mantenidas con quien hasta el momento se desempeñaba como representante de la franquicia en la provincia.

La decisión fue comunicada durante una audiencia celebrada en la Dirección Provincial de Inspección Laboral, en el marco del expediente S N° 718/2026. El encuentro permitió avanzar hacia una solución respecto de la continuidad comercial del establecimiento, cuya posible clausura había generado preocupación por la situación de los empleados y el futuro de la actividad.

La confirmación se produjo después de las gestiones que involucraron a representantes de la marca y al empresario que hasta ahora estaba a cargo de la franquicia local. De esta manera, quedó despejado el escenario de cierre que se había anunciado públicamente y que había generado repercusiones tanto en Catamarca como en la región.

El entendimiento representa un cambio significativo respecto de la situación planteada inicialmente. La continuidad del negocio y la preservación de los puestos de trabajo se convirtieron en los principales objetivos de las conversaciones, en un contexto en el que también quedaron pendientes distintas cuestiones vinculadas con las condiciones laborales y las obligaciones económicas hacia los trabajadores.

La salida del empresario local y la intervención de la marca

Uno de los puntos centrales comunicados durante la audiencia fue que Luis Cantarell, propietario de la franquicia local, dejará el negocio. En ese contexto, los representantes sindicales solicitaron que participen de las próximas instancias de negociación representantes de Mostaza y Pan SA.

La salida de Cantarell constituye un elemento importante dentro del proceso de reorganización del establecimiento, ya que las gestiones apuntan a definir la continuidad de la actividad bajo una nueva modalidad de operación, con una participación directa de la empresa vinculada a la marca.

Precisamente, la posibilidad de que Mostaza asuma directamente el funcionamiento del local había comenzado a tomar forma a partir de las conversaciones mantenidas con representantes de la firma. La alternativa permitiría sostener la actividad comercial y evitar que la situación económica que atravesaba la franquicia derivara en la pérdida de los empleos.

Los reclamos sindicales y las condiciones laborales

Durante la audiencia realizada en la Dirección Provincial de Inspección Laboral, los representantes sindicales solicitaron una nueva instancia de diálogo para analizar distintos aspectos derivados de la cesión de la empresa.

Los planteos estuvieron orientados a garantizar que el proceso de transición contemple el cumplimiento de la normativa laboral vigente y permita esclarecer las cuestiones que permanecen pendientes. Entre los principales puntos presentados por los representantes de los trabajadores se encuentran:

Condiciones laborales: analizar las consecuencias de la cesión de la empresa sobre la situación de los empleados.

Cumplimiento normativo: verificar que el proceso se ajuste a las disposiciones laborales vigentes.

Indemnizaciones: abordar el pago correspondiente a los trabajadores que fueron desvinculados.

Diferencias salariales: aclarar las presuntas inconsistencias en los montos abonados a los empleados.

Participación empresarial: garantizar la presencia de representantes de Mostaza y Pan SA en las próximas conversaciones.

Estos reclamos forman parte de la discusión que continuará en las próximas semanas. Aunque la continuidad del establecimiento y el mantenimiento de las fuentes laborales fueron confirmados, los representantes sindicales consideran necesario que también se resuelvan las cuestiones vinculadas con los derechos de los trabajadores y las obligaciones que surgen de la reorganización empresarial.

La nueva instancia de diálogo tendrá precisamente ese propósito: avanzar sobre los puntos planteados, obtener respuestas de los representantes de la marca y establecer las condiciones bajo las cuales continuará funcionando el establecimiento.

La visita de un alto directivo y la alternativa de una operación directa

La posibilidad de alcanzar un acuerdo comenzó a tomar mayor consistencia luego de que un alto directivo de Mostaza habría llegado a Catamarca durante la tarde de este miércoles para mantener una reunión con el empresario local. El objetivo del encuentro habría sido avanzar en un entendimiento que permita que la firma se haga cargo directamente del establecimiento, una alternativa que modificaría el esquema de funcionamiento que hasta ahora estaba bajo la responsabilidad del representante de la franquicia.

La propuesta contemplaría que la empresa asuma la operación del local, conserve a la totalidad de los empleados y realice inversiones destinadas a modernizar las instalaciones. También se buscaría adecuar el establecimiento a las últimas tendencias del rubro, con el propósito de sostener y actualizar su funcionamiento comercial.

Uno de los aspectos centrales de esta alternativa es la preservación de los 23 puestos de trabajo. La posibilidad de que la marca tome directamente las riendas del negocio permitiría garantizar la continuidad de los empleos y evitar que el anuncio de cierre se traduzca en nuevas desvinculaciones.

La propuesta también incluye un componente de inversión, orientado a mejorar las instalaciones y adecuarlas a las exigencias actuales de la actividad. De esta manera, el posible acuerdo no se limitaría a mantener abierto el establecimiento, sino que contemplaría una nueva etapa de funcionamiento bajo la responsabilidad directa de la empresa.

Las gestiones realizadas junto a la marca terminaron dando lugar a la confirmación comunicada durante la audiencia laboral, en la que Corcan SRL ratificó que no cerrará el local y que mantendrá las fuentes de trabajo.

Un conflicto que había generado preocupación en Catamarca y la región

La definición alcanzada adquiere relevancia por el escenario que se había configurado después de que el cierre del establecimiento fuera anunciado públicamente. La noticia había generado repercusiones tanto en Catamarca como en la región, debido a la situación de un comercio que llevaba cinco años funcionando y cuya continuidad había quedado en duda por las dificultades económicas señaladas por el empresario local.

De acuerdo con las explicaciones de Cantarell, el negocio atravesaba una situación económica que ya no podía sostenerse bajo las condiciones actuales de la franquicia. Ese escenario había puesto en cuestión la permanencia del establecimiento y abierto interrogantes sobre el futuro de sus trabajadores.

La posibilidad de que la marca asumiera directamente la operación modificó ese panorama. La alternativa permitió encaminar una salida que contempla la continuidad comercial, el mantenimiento de los 23 puestos laborales y la realización de inversiones para modernizar el local.

El cambio de esquema empresarial aparece así como el eje de la solución alcanzada, con la salida del representante local y la intervención directa de la marca como elementos centrales de la nueva etapa.

Nueva audiencia: las negociaciones continuarán el 9 de diciembre

Si bien la continuidad del establecimiento quedó confirmada, las conversaciones entre las partes todavía deberán avanzar sobre los planteos laborales presentados durante la audiencia.

Por ese motivo, se estableció una nueva convocatoria en la Dirección Provincial de Inspección Laboral para el miércoles 9 de diciembre, a las 12:00. El encuentro tendrá como finalidad continuar las negociaciones y avanzar en el tratamiento de las cuestiones planteadas por los trabajadores.

La próxima reunión será una instancia importante para abordar las condiciones derivadas de la cesión de la empresa, verificar el cumplimiento de la normativa vigente, analizar las indemnizaciones de quienes fueron desvinculados y esclarecer las presuntas diferencias salariales.

También se espera la participación de representantes de Mostaza y Pan SA, cuya presencia fue solicitada por los representantes sindicales ante la salida de Luis Cantarell del negocio.