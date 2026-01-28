Valle Viejo fortalece el acceso a la sanidad con una nueva actividad comunitaria

La Municipalidad de Valle Viejo ha anunciado la puesta en marcha de una nueva actividad comunitaria, la cual se inscribe en el marco de las políticas públicas de promoción y cuidado de la salud que lidera la actual gestión. Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte del trabajo sostenido que el Municipio viene desarrollando para consolidar un sistema de salud pública que sea, ante todo, accesible y cercano a la realidad de cada habitante del departamento.

El objetivo principal de estas acciones es fortalecer los mecanismos de prevención y garantizar un acceso equitativo a la salud. Para la Secretaría de Salud, resulta fundamental generar espacios que no solo brinden atención, sino que también funcionen como centros de difusión para hábitos saludables y bienestar general. De esta manera, se busca que el Estado municipal mantenga una presencia territorial efectiva, acortando las distancias entre las instituciones y la comunidad chacarera.

Articulación y compromiso con la calidad de vida

La implementación de esta nueva actividad se destaca por su carácter interdisciplinario, desarrollándose de manera articulada con distintas áreas del Municipio. Esta metodología de trabajo reafirma el compromiso de la Municipalidad de Valle Viejo con una visión integral de la salud, entendida como un eje central e indispensable para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Entre los pilares técnicos y conceptuales que sostienen esta iniciativa se encuentran:

Promoción y cuidado : fomento de conductas que eviten enfermedades y mejoren el bienestar cotidiano.

: fomento de conductas que eviten enfermedades y mejoren el bienestar cotidiano. Acompañamiento integral : seguimiento de las necesidades de la población en todos los barrios del departamento.

: seguimiento de las necesidades de la población en todos los barrios del departamento. Cercanía estatal : consolidación de un Estado que escucha y responde de forma directa en el territorio.

: consolidación de un Estado que escucha y responde de forma directa en el territorio. Acceso a la salud: eliminación de barreras para que la atención sanitaria llegue a cada rincón de Valle Viejo.

Con estas medidas, la gestión local busca ratificar su presencia en los barrios, consolidando una salud pública con identidad territorial y un fuerte enfoque en la prevención.