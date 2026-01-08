Verano 2026: Taller de cerámica, sabores nativos y trekking en Pueblo Perdido

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital invita a disfrutar de las actividades previstas para este fin de semana en la Agenda Verano 2026 en el Pueblo Perdido de la Quebrada.

Como es habitual, habrá visitas guiadas a las ruinas arqueológicas para conocer cómo vivía la Cultura La Aguada en nuestra región, a las 9.00,10.00, 11.00, 17.00, 18:00 y 19.00 hs., también mediante la experiencia inmersiva que se puede realizar en el Centro de Interpretación.

Mañana viernes 9, se llevará a cabo un taller de Recreación de Cerámica Precolombina, a cargo de Amelia Dahbar, gratuito pero con inscripción previa al contacto: 3834 83-8938.

En el sitio, La Torradería "Tienda de Sabores Nativos" ofrecerá sus torrados autóctonos y pastelería a base frutos nativos, entre otros productos, el viernes, sábado y domingo de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 hs. y para consultas y reservas se pueden comunicar al +54 9 383 440-4192.

Además habrá Trekking por la Quebrada, propuesta a cargo de la agencia Los Puestos que invita a excursiones para toda la familia desde Pueblo Perdido y también la alternativa -con un poco más de exigencia física- por el km 17, el Balcón de la Ciudad en Quebrada de El Tala. Se trata de una actividad con costo que requiere reserva previa a los contactos: 383 437-0249 / 383 433-7280.

Toda la agenda de actividades del verano se puede consultar en www.sfvc.travel o en las redes sociales: SFVC Turismo.