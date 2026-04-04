Vía Crucis viviente de las familias en el parque Adán Quiroga

Durante la noche del Viernes Santo, 3 de abril, se llevó a cabo el Vía Crucis escenificado, que tuvo como escenario natural el parque Adán Quiroga de Capital.

La organización de esta iniciativa estuvo organizada por el Movimiento Familiar Cristiano, con la participación de familias que recorrieron las 14 estaciones de la Vía Dolorosa.

Con gratitud en el corazón, uniendo las cruces diarias al sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo, compartieron este momento de silencio y reflexión buscando renovar la esperanza en la Resurrección del Salvador del mundo.

Palestra

También en esta misma jornada, más temprano, el Movimiento Juvenil Católico Palestra realizó el rezo del Santo Vía Crucis en el parque Adán Quiroga.

Con devoción recorrieron las estaciones del Camino de la Cruz con reflexiones, oraciones y cantos.