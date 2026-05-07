Viajaron 1500 kilómetros para buscar una autobomba donada y quedaron varados: qué pasó

Los voluntarios aseguran que sobreviven gracias a la solidaridad mientras intentan reunir más de medio millón de pesos para cargar combustible. Denuncian abandono, falta de ayuda oficial y una situación crítica en el cuartel donde trabajan.

La historia comenzó con un viaje de más de 1500 kilómetros atravesando gran parte del país y terminó convirtiéndose en una muestra extrema de las dificultades que enfrentan muchos cuarteles de bomberos voluntarios del interior argentino. Dos integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios Gedeones de Santa Clara, en la provincia de Jujuy, llegaron hasta la Costa Atlántica para recibir una autobomba donada por sus colegas de Santa Teresita. Sin embargo, tras concretar la entrega de la unidad, quedaron varados en Buenos Aires porque no cuentan con dinero suficiente para costear el regreso.

Los voluntarios emprendieron el viaje desde el departamento jujeño de Santa Bárbara con un objetivo claro: conseguir una unidad que consideran indispensable para mejorar la capacidad operativa del cuartel y reforzar la respuesta ante incendios y accidentes en distintas localidades del norte argentino.

La travesía no fue sencilla. Según relataron, viajaron "haciendo dedo" desde Jujuy para llegar hasta Santa Teresita y poder concretar la recepción de la autobomba donada por los Bomberos Voluntarios de esa ciudad bonaerense. La misión parecía difícil desde el inicio, pero lograron llegar al destino y completar la entrega. El problema comenzó después.

Una autobomba clave para emergencias

La unidad recibida representa mucho más que un vehículo para el cuartel jujeño. Los Bomberos Voluntarios Gedeones de Santa Clara cubren emergencias en al menos ocho localidades del departamento de Santa Bárbara y, hasta el momento, solo disponen de una camioneta pequeña para responder ante incendios y accidentes.

Por esa razón, la llegada de la autobomba era considerada una oportunidad fundamental para ampliar la capacidad de respuesta y mejorar la asistencia en la región. Víctor, jefe del cuartel e integrante de un equipo conformado por 11 voluntarios, explicó que la unidad podría cambiar significativamente el trabajo cotidiano que realizan en las comunidades donde intervienen.

"Esta unidad nos ayudaría muchísimo", sostuvo al describir la importancia de la donación para el funcionamiento del cuerpo de bomberos.

El costo del regreso y la falta de recursos

Tras recibir el vehículo, los voluntarios se encontraron con una nueva dificultad: no tienen recursos económicos para regresar a Jujuy con la autobomba. Según explicaron, el camión necesita alrededor de 350 litros de combustible para completar el trayecto hasta el norte argentino. El gasto supera el medio millón de pesos, una cifra imposible de afrontar para el cuartel en las condiciones actuales.

La otra alternativa sería trasladar la unidad mediante una grúa con plancha, aunque el costo asciende a aproximadamente cinco millones de pesos. Entre los principales datos expuestos por los voluntarios se destacan los siguientes puntos:

El viaje desde Jujuy hasta Santa Teresita fue de más de 1500 kilómetros.

La autobomba necesita alrededor de 350 litros de combustible para regresar.

El costo estimado del combustible supera el medio millón de pesos.

El traslado mediante grúa tendría un valor cercano a los cinco millones de pesos.

El cuartel está integrado por 11 bomberos voluntarios.

La unidad donada permitirá asistir emergencias en ocho localidades.

Dormir en iglesias, cuarteles y plazas

Mientras buscan ayuda solidaria para reunir el dinero necesario, los dos bomberos permanecen en Buenos Aires cuidando la autobomba y sobreviviendo con los pocos recursos disponibles.

Víctor relató que durante los últimos días debieron dormir en distintos lugares improvisados. "Dormimos donde nos dejan. Pasamos noches en el cuartel de Santa Teresita, en una iglesia y hasta en bancos de plazas", contó.

La situación refleja el nivel de precariedad con el que enfrentan el viaje y evidencia las dificultades económicas que atraviesa el cuartel jujeño desde hace tiempo.

Un cuartel sin electricidad

El panorama descripto por los voluntarios también expone la crisis estructural que atraviesa la Asociación de Bomberos Voluntarios Gedeones de Santa Clara.Según explicó Víctor, el cuartel fue desalojado del lugar donde funcionaba anteriormente y actualmente opera desde un predio abandonado, sin electricidad y con recursos mínimos.

Las condiciones en las que trabajan los bomberos forman parte de una realidad marcada por carencias materiales, dificultades operativas y falta de infraestructura. A pesar de ese contexto, los integrantes del cuerpo continúan prestando servicios de emergencia para distintas comunidades del departamento jujeño.

Denuncias contra autoridades locales

La situación tomó mayor repercusión luego de viralizarse en redes sociales el caso de los voluntarios varados en Buenos Aires.

Según denunciaron, intentaron conseguir apoyo económico de autoridades locales y dirigentes políticos para poder regresar a Jujuy con la autobomba, aunque aseguraron que no obtuvieron respuestas. Víctor también apuntó directamente contra el intendente de Santa Clara, Antonio Alaniz. Según afirmó, el jefe comunal intentó cerrar el cuartel y llegó a manifestar que "no los necesita".

Pese al cansancio, la incertidumbre y la falta de recursos, los voluntarios sostienen que continuarán trabajando para asistir a las comunidades del norte argentino.