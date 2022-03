Vicegobernación entregó los reconocimientos "Eulalia Ares de Vildoza"

El vicegobernador Rubén Dusso participó, junto a senadoras, senadores, ministras, ministros y autoridades de gobierno, en la entrega de reconocimientos “Eulalia Ares de Vildoza” a mujeres catamarqueñas destacadas por su participación activa en la vida de nuestra provincia en distintos ámbitos, que llevó adelante el Observatorio de Políticas de Género para la Igualdad del Senado en la sala mayor del Cine Teatro Catamarca.

Estuvieron presentes en la sala; el presidente provisorio del Senado, Oscar Vera, las senadoras Virginia del Arco y Andrea Lobo; y los senadores, Maximiliano Brumec y Edgardo Seco; y Cecilia Guerrero, presidenta de Cámara de Diputados de la Provincia.

La noche contó, a modo de apertura, con las palabras del vicegobernador Dusso; “Los años de patriarcado son muchos, son miles y nosotros aquí, en nuestro país, tenemos voto femenino recién hace 70 años. De ahí en adelante hubo una carrera muy grande por conseguir y conquistar derechos. En este último tiempo, aquí en Catamarca, veíamos hace meses, que no había ninguna mujer como senadora, y hoy tenemos a Capayán, Santa María, en pocos días Belén, Santa Rosa, Paclín, con representantes senadoras mujeres. Hemos hecho mucho pero también sabemos que hay mucho por hacer. Estoy orgulloso de trabajar con mujeres, en la Vicegobernacion los cargos están repartidos por iguales y tanto los senadores como quien les habla tenemos una mirada que entiende que entre todas y todos vamos a hacer un mundo mejor. En esta lucha y en ese camino estamos”.

Luego de la presentación de la estatuilla del busto de Eulalia Ares de Vildoza, con la que se materializó el espíritu de este reconocimiento, se hizo mención a cada una de las mujeres representantes de los 16 departamentos de la provincia que con su destacada labor fueron motorizadoras de algún aspecto en particular en la vida de sus comunidades; algunas en la educación, otras en las artes, en el cuidado médico, en la gestión de recursos, en el deporte, o en el área política y productiva.

También hubo entrega de diplomas para las asociaciones y organizaciones de nuestra provincia que están involucradas en la temática de mujeres, género y diversidad, como ASDA (Asociacion Siempre Diversidad) y ATTA (Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero), Mujeres Rurales, y comunicadoras Eulalias, entre otras.

El momento más esperado de la noche fue la entrega de las estatuillas, que comenzó con Hilda Angélica García, escritora, docente de letras que ha publicado varios libros de poesía desde 1967 y desarrollado una extensa carrera como funcionaria en áreas de cultura, política y literatura, presidiendo al día de hoy la Sociedad Argentina de Escritores (SADE); a la Dra. En Geología Adriana Edith Niz, actualmente directora del grupo de Investigaciones sobre Riesgos Geológicos que representa a América Latina en la Unión internacional de Geología.

La mención final fue para la Dra. Lucía Corpacci, médica infectóloga, política y primera mujer en la historia de la Provincia de Catamarca que llega al cargo mediante el voto popular, quien no pudo ocultar su emoción y entre los aplausos del público, expresó para las y los presentes: “Siempre he pensado que la vida me puso aquí, no sé por qué, pero hoy estando acá siento que si una abrió caminos para otras, siento más que cumplida mi tarea. Por eso siempre les pido ayuda, porque si hacemos las cosas bien, otras van a poder llegar adónde sueñan. Tenemos muchas mujeres grandes, mujeres enormes en nuestra provincia”.

El cierre de la noche fue una invitación al escenario a todas las mujeres destacadas y presentes en la sala Julio Sánchez Gardel, entre ellas; la Dra. Claudia Palladino, actual diputada y de reconocida labor a cargo del Ministerio de Salud durante la pandemia; representantes de la Red de Concejalas; Nilda Navarro de Pandolfi, reconocida por su trabajo de militancia; las mujeres socorristas, representantes de ATTA y ASDA, y mujeres bomberas.

La presencia de danza y música sobre el escenario estuvo a cargo del grupo de mujeres malambistas donde participa la subcampeona nacional de malambo femenino, Josefa Leguizamón, el tango en las voces de Nena Herrera y, seguidamente de Andrea Rayden, y el cierre de Maria Paula Godoy con su canción “Somos Muchas”.