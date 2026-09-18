Video: revelaron cómo se fabrican las 400.000 hostias que preparan para la visita de León XIV

En el taller de la Congregación Hijas de San José, en Córdoba, las monjas trabajan a contrarreloj para completar una producción de 400.000 hostias que serán utilizadas durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Se trata de una tarea que forma parte de la actividad habitual de la congregación, ya que las hostias elaboradas en ese espacio son distribuidas a distintos puntos del país. Sin embargo, la llegada del Santo Padre llevó a multiplicar el ritmo de producción para poder atender las necesidades de este acontecimiento especial.

La hermana Mónica fue quien mostró a TN las diferentes etapas del proceso y explicó cómo se preparan las hostias desde el comienzo de la elaboración hasta el empaquetado final. "Estamos preparando lo necesario para la celebración con el Santo Padre León XIV", afirmó la religiosa al describir el trabajo que realizan las integrantes de la congregación.

La elaboración parte de una receta sencilla, compuesta únicamente por harina y agua. Cada jornada, las monjas utilizan aproximadamente 25 kilos de harina, a la que incorporan agua hasta conseguir una mezcla cremosa y sin grumos, con una consistencia similar a la de los panqueques.

El producto que surge de esa preparación es pan ácimo, es decir, un pan elaborado sin levadura ni otros ingredientes.

De la mezcla a las láminas de pan ácimo

Una vez obtenida la masa, comienza una nueva etapa del procedimiento. La preparación es trasladada a las máquinas de cocción, donde se coloca una pequeña porción en cada plancha.

La cocción dura aproximadamente un minuto y permite obtener una hoja u oblea. Así lo explicó Sor Mónica al mostrar el funcionamiento del taller y el procedimiento utilizado para transformar la mezcla inicial en las láminas que posteriormente serán convertidas en hostias. Sin embargo, las láminas no pasan directamente al corte. Primero deben estacionarse, un paso necesario para evitar que se sequen y terminen rompiéndose durante las etapas posteriores de elaboración.

Antes de comenzar a cortarlas con tijeras, las monjas las humedecen levemente, de manera que puedan conservar la textura necesaria para continuar con el proceso. Luego, las obleas llegan a las máquinas que se encargan de darles su forma definitiva.

Diferentes tamaños y una selección minuciosa

El proceso incluye la fabricación de hostias de distintos tamaños. Las máquinas cuentan con un sistema que permite establecer los lugares exactos donde se realizarán los cortes.

"Cada plancha tiene un grabado, donde te marca dónde vamos a cortar las hostias grandes y las hostias chiquitas", explicó la hermana Mónica. Una vez realizado el corte, comienza una instancia de selección. Las religiosas revisan las hostias producidas y separan aquellas que se encuentran enteras de las que se rompieron durante el procedimiento.

La selección tiene como objetivo que las unidades destinadas a las celebraciones presenten las mejores condiciones posibles. Según detalló Mónica, las hostias se van guardando en recipientes para poder revisarlas y comprobar que todas estén "lindas, lo más perfecto posible para la celebración de la Santa Misa".

El proceso concluye con el empaquetado, después del cual las hostias quedan preparadas para su distribución. La producción habitual del taller se envía a diferentes lugares del país, pero en esta ocasión el volumen de trabajo adquirió una dimensión extraordinaria por la visita papal.

Una producción especial para personas celíacas

El trabajo de las Hijas de San José contempla además una elaboración específica destinada a personas celíacas. La congregación prepara una tanda especial con el objetivo de que la producción pueda adaptarse también a ellas.

"Para que se adapte a todos de alguna manera", explicó la religiosa al referirse a esta preparación diferenciada. Para elaborar esas hostias, las monjas primero deben finalizar la producción convencional. Luego limpian y desinfectan una máquina exclusiva que será utilizada para la elaboración destinada a personas celíacas.

La medida forma parte de un procedimiento diferenciado dentro del trabajo del taller y se incorpora a la producción especial vinculada con las celebraciones.

"Más que un trabajo es un servicio a la Iglesia"

La preparación de las 400.000 hostias representa para las religiosas mucho más que un aumento temporal en el volumen de producción. Mónica definió la tarea como un servicio a la Iglesia y destacó el significado particular que tiene para la comunidad la llegada de León XIV.

"Más que un trabajo es un servicio a la iglesia", sostuvo la hermana, antes de expresar su agradecimiento al Papa "por su venida a la Argentina, por brindarnos ese tiempo tan precioso que tiene él como pastor universal". La religiosa también vinculó la llegada de León XIV con la figura de Papa Francisco, quien no pudo realizar la visita a la Argentina mencionada en el mensaje de Mónica.

"Quiero decirle que lo estamos esperando con muchísimo amor, como si lo estuviéramos esperando también a nuestro Papa Francisco, que no pudo venir, pero que fue una alegría tenerlo también en la sede de Pedro", expresó.

Y agregó que ahora a León XIV le corresponde "cumplir con esa misión de guiarnos como pastor universal".

La agenda prevista para la visita papal

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Según la información proporcionada, se tratará del primer viaje de un Papa al país en casi cuarenta años.

De acuerdo con la agenda difundida por el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina, el Papa llegará el domingo 8 por la tarde. Entre sus primeras actividades se encuentra una ofrenda floral en Plaza San Martín y posteriormente un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego se alojará en la Nunciatura Apostólica.

El cronograma contempla además tres misas centrales:

Lunes 9: misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo .

misa en el . Martes 10: misa en Córdoba , después de un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar .

misa en , después de un recorrido en papamóvil por la . Miércoles 11: misa en Luján, antes de la partida del Papa hacia Perú desde Ezeiza.

A estas actividades se sumarán una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Mientras se prepara esa agenda, en el taller cordobés las Hijas de San José avanzan con una tarea silenciosa y meticulosa: elaborar, una por una, las 400.000 hostias destinadas a las celebraciones. Entre harina, agua, máquinas de cocción, planchas, cortes, selección y empaquetado, las religiosas aceleraron un proceso que forma parte de su rutina para acompañar una visita que, para ellas, adquiere un significado particular.