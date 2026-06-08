VIDEO: Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su teléfono celular

Un episodio de extrema imprudencia ocurrido en las Cataratas del Iguazú generó preocupación entre visitantes y autoridades del parque, luego de que un turista decidiera abandonar las áreas habilitadas para el público y avanzar hacia una zona de riesgo con el objetivo de recuperar un teléfono celular que se le había caído.

La secuencia fue registrada por otros turistas que recorrían el parque y rápidamente comenzó a circular a través de distintos videos. Las imágenes muestran el momento en que el hombre deja atrás el sendero destinado a los visitantes, cruza las barreras de seguridad instaladas en el lugar y se dirige hacia una zona próxima al cauce para intentar rescatar el dispositivo.

La situación despertó tensión entre quienes observaban la escena debido a los riesgos que implica transitar por sectores no habilitados, especialmente en un entorno natural donde existen normas estrictas destinadas a preservar la integridad física de los visitantes.

UN TURISTA SE ARROJÓ A LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ PARA RECUPERAR SU CELULAR



Un turista que paseaba por el Parque Nacional Iguazú, del lado de Brasil, se arrojó al agua para recuperar su teléfono celular. El hombre, de nacionalidad brasileña, se bajó de la pasarela que conduce a... pic.twitter.com/vnge2sUHZX — Clarín (@clarincom) June 7, 2026

El objetivo: recuperar un teléfono celular

Según trascendió tras el incidente, el turista, de nacionalidad brasileña, tomó la decisión de ingresar a una zona restringida luego de que su teléfono celular cayera en las inmediaciones del cauce. Las imágenes difundidas muestran cómo avanzó más allá de los límites permitidos para acercarse al lugar donde se encontraba el dispositivo. La maniobra fue observada por otras personas que recorrían el sector de Foz do Iguaçu y que registraron el episodio con sus propios teléfonos.

Finalmente, el hombre logró recuperar el celular y regresar al circuito habitual utilizado por los visitantes. De acuerdo con la información difundida posteriormente, no se reportaron heridas ni incidentes mayores como consecuencia de la acción.

A pesar de que el episodio concluyó sin daños físicos, las imágenes generaron preocupación por el nivel de exposición al riesgo asumido por el turista durante la maniobra.

La reacción de las autoridades del parque

Tras conocerse lo ocurrido, la administración del Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado para reiterar la importancia de respetar las medidas de seguridad establecidas a lo largo de todo el recorrido.

Las autoridades recordaron que está terminantemente prohibido cruzar las barreras instaladas en los senderos, independientemente de la razón que motive la decisión. Entre las situaciones mencionadas expresamente se encuentran:

• La recuperación de objetos personales perdidos.

• La búsqueda de teléfonos celulares o cámaras.

• La obtención de fotografías más cercanas de las cataratas.

Desde la administración remarcaron que las restricciones existen precisamente para evitar situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de quienes visitan el parque.

Protocolos para la recuperación de objetos

A raíz del incidente, también se difundieron precisiones sobre los procedimientos que deben seguir los visitantes cuando un objeto personal cae en una zona de difícil acceso. Según explicaron las autoridades, el parque cuenta con equipos especializados destinados a orientar a los turistas y actuar ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante los recorridos.

Asimismo, la señalización distribuida en distintos puntos del circuito refuerza constantemente las normas de seguridad vigentes y advierte sobre la prohibición de atravesar las barreras de protección.

Desde la administración señalaron que, cuando teléfonos celulares, cámaras fotográficas u otros elementos personales caen en sectores complejos o peligrosos, los visitantes deben informar inmediatamente la situación a los equipos de asistencia.

Posteriormente, la posibilidad de recuperar esos objetos es analizada de manera individual teniendo en cuenta distintos factores vinculados al lugar donde se encuentran y a los riesgos que podría implicar una eventual operación de rescate.

Un procedimiento pensado para evitar accidentes

Las autoridades destacaron que este sistema de evaluación busca prevenir accidentes y proteger tanto a los visitantes como al personal que eventualmente deba intervenir para recuperar objetos extraviados.

El objetivo central de estos protocolos es impedir que las personas se expongan a situaciones potencialmente peligrosas por intentar rescatar pertenencias personales sin asistencia profesional.

En ese sentido, el episodio protagonizado por el turista brasileño volvió a poner en evidencia la importancia de respetar las normas establecidas dentro del parque y seguir los procedimientos previstos para cada situación.

Un antecedente reciente y una fuerte repercusión en redes

El caso registrado recientemente no constituye un hecho aislado. Meses atrás se produjo una situación similar cuando otro turista decidió cruzar la baranda de seguridad de una pasarela para recuperar un sombrero que se le había caído. Aquel episodio, al igual que el ocurrido ahora con el teléfono celular, puso de manifiesto los riesgos asociados a la decisión de abandonar los espacios habilitados para los visitantes.

Tras la difusión de los videos, las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones vinculadas al comportamiento del turista brasileño. Muchos usuarios expresaron un fuerte repudio hacia la actitud adoptada y cuestionaron que hubiera puesto en riesgo su vida por recuperar un objeto personal.

Las críticas también apuntaron al incumplimiento de normas básicas de seguridad que forman parte de las reglas de convivencia y protección establecidas para quienes visitan uno de los escenarios naturales más concurridos de la región.

El episodio concluyó sin consecuencias físicas para el protagonista, pero volvió a encender el debate sobre la responsabilidad individual de los visitantes y la necesidad de respetar estrictamente las medidas de seguridad en espacios donde cualquier imprudencia puede derivar en situaciones de alto riesgo.