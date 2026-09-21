Viento Zonda derribó 15 postes y dejó sin luz al norte de Fiambalá

Un fuerte viento Zonda azotó durante toda la jornada del domingo al distrito de Fiambalá y provocó importantes daños en el tendido eléctrico, principalmente en el sector norte. La intensidad del fenómeno generó la caída y el deterioro de numerosos postes de la red de media tensión, afectando el suministro eléctrico de varias localidades.

El temporal comenzó alrededor de las 3 de la madrugada del domingo y se prolongó durante toda la jornada. En la zona norte del distrito, las ráfagas alcanzaron velocidades de entre 70 y 75 kilómetros por hora, una intensidad que ocasionó importantes daños sobre la infraestructura eléctrica.

Como consecuencia directa del viento, 15 postes de la red de media tensión fueron derribados o quedaron seriamente dañados. Algunos se quebraron al medio, mientras que otros perdieron su verticalidad y deberán ser nuevamente instalados.

La situación adquirió distintas características según el sector afectado, aunque en todos los casos el denominador común fue el impacto de las fuertes ráfagas sobre el tendido eléctrico.

Palo Blanco: tres postes y un transformador afectados

En Palo Blanco, el temporal provocó la rotura de tres postes pertenecientes a la línea que abastece de energía al sector del Camping La Gruta. El daño no se limitó a los postes. También se produjo la caída de un transformador, lo que agravó las consecuencias sobre el servicio eléctrico en este sector.

Durante el domingo, personal de EC SAPEM trabajó en medio de las condiciones climáticas adversas con el objetivo de avanzar en las tareas necesarias para recuperar el suministro.

Estos trabajos permitieron lograr una recuperación parcial del servicio en Palo Blanco, aunque la normalización no pudo concretarse en todo el sector norte debido a la magnitud de los daños provocados por el viento.

Punta del Agua concentró los mayores daños

La situación fue todavía más compleja en Punta del Agua, localidad ubicada aproximadamente 15 kilómetros al norte de Palo Blanco. Allí, las ráfagas derribaron 12 postes, que presentaron distintos niveles de daño. De ese total, siete postes se quebraron y deberán ser reemplazados, mientras que los cinco restantes perdieron la verticalidad y deberán ser nuevamente instalados.

La magnitud de los daños registrados en Punta del Agua explica parte de las dificultades para restablecer el suministro eléctrico en el sector norte del distrito.

Los trabajos de reparación requieren intervenir sobre distintos puntos del tendido de media tensión, incluyendo el reemplazo de las estructuras que resultaron quebradas y la reinstalación de aquellas que solamente perdieron su posición vertical.

Varias localidades continúan sin energía

Durante la mañana de este lunes, varias localidades de la denominada zona de Herradura continuaban sin servicio eléctrico como consecuencia de los daños provocados por el temporal.

Entre las localidades afectadas se encuentran:

Punta del Agua.

Chuquisaca.

La Mesada.

La Ciénaga.

Antinaco.

A esta situación se sumó la afectación registrada en otros sectores del distrito, donde el suministro pudo recuperarse de manera parcial luego de las primeras tareas realizadas durante el domingo.

EC SAPEM trabaja para recuperar el suministro

Personal de EC SAPEM trabajó durante toda la jornada del domingo, pese a las condiciones climáticas, para intentar restablecer progresivamente el servicio eléctrico. Las primeras intervenciones permitieron recuperar parcialmente el suministro en Palo Blanco, pero los daños registrados en el sector norte impidieron alcanzar una normalización general.

La empresa continuará este lunes con las tareas de reparación del tendido eléctrico. El objetivo es avanzar progresivamente en la recuperación del servicio en las localidades que permanecen afectadas.