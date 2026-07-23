Derivaron a Buenos Aires a uno de los mineros rescatados tras permanecer tres días atrapado en la nieve

Uno de los cuatro trabajadores de la empresa minera Río Tinto que fueron rescatados esta semana luego de permanecer tres días extraviados en la Puna catamarqueña fue derivado a un centro de mayor complejidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar con su recuperación.

El operario, que permanecía internado en un sanatorio de la ciudad de Catamarca tras haber sido trasladado desde Antofagasta de la Sierra, llegó a Buenos Aires alrededor de las 20 de este jueves. Su estado general es favorable, aunque deberá someterse a un tratamiento especializado para favorecer la regeneración del tejido de sus pies, afectados por quemaduras provocadas por congelamiento.

Las lesiones fueron consecuencia de la prolongada exposición a temperaturas extremas que, durante los días en los que permaneció aislado junto a sus compañeros, alcanzaron los -20 °C en la alta montaña.

Los cuatro trabajadores habían desaparecido el domingo luego de que la camioneta en la que se trasladaban quedara atascada en la nieve en una zona de difícil acceso de la Puna catamarqueña.

Tras un intenso operativo que se extendió durante tres jornadas, los equipos de rescate lograron localizarlos con vida. Al momento del hallazgo, dos de los mineros permanecían junto al vehículo, mientras que los otros dos habían emprendido una caminata para intentar pedir ayuda utilizando un teléfono satelital.

Uno de ellos incluso debió cavar un pozo en la nieve y cubrirse para protegerse de las bajas temperaturas y evitar morir por hipotermia, una situación que reflejó la dureza de las condiciones que enfrentaron durante la espera del rescate.