Docentes autoconvocados acusaron al Gobierno de retener ilegalmente sus haberes

Los docentes autoconvocados de Catamarca difundieron este jueves un duro comunicado en el que denunciaron la demora en la firma de las altas administrativas de educadores que accedieron legítimamente a cargos y horas cátedra, situación que, según afirmaron, mantiene retenidos sus salarios desde hace varios meses.

De acuerdo con el planteo del sector, algunos docentes esperan percibir sus haberes desde el año pasado, a pesar de desempeñar sus funciones de manera regular.

"Esta situación mantiene retenidos sus haberes, privando a numerosas familias del ingreso que les corresponde por un trabajo ya realizado", señalaron en el documento.

Los autoconvocados sostuvieron que mientras los trabajadores cumplen diariamente con sus obligaciones, el Estado no responde con el pago correspondiente, lo que genera incertidumbre y dificultades económicas para numerosas familias.

"El Estado incumple con las suyas, condenando a muchos colegas a la incertidumbre, la desesperación y a no poder cubrir las necesidades más básicas de sus hogares", expresaron.

Críticas al Gobierno provincial

En el comunicado también cuestionaron que esta situación ocurra en una provincia que percibe importantes ingresos provenientes de la actividad minera.

Según manifestaron, esos recursos deberían traducirse en una mejora de las condiciones de la educación pública y en el cumplimiento de las obligaciones salariales con los trabajadores del sector.

Además, recordaron las dificultades atravesadas durante las semanas previas al receso invernal, al señalar que numerosos establecimientos educativos afrontaron las bajas temperaturas sin la infraestructura adecuada.

Exigen una solución inmediata

Frente a este escenario, los docentes reclamaron al gobernador Raúl Jalil y a la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, que firmen de manera inmediata las altas pendientes y regularicen el pago de los salarios adeudados.

"No pedimos privilegios: exigimos el respeto por el derecho a percibir en tiempo y forma el salario por el trabajo realizado", concluye el comunicado difundido por los autoconvocados.