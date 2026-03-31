Viernes Santo en CATA: gastronomía regional, música coral e identidad

En el marco de la agenda de Semana Santa, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, convocó a residentes y visitantes a participar de la propuesta "Cantos y Sabores de Semana Santa", una iniciativa pensada para poner en valor las expresiones culturales y gastronómicas del territorio.

La actividad se realizará el viernes 3 de abril, en el horario de 17 a 21 horas, en CATA, ubicado en Sarmiento 613, y se presenta como un espacio de encuentro donde convergen la gastronomía, la música y la promoción cultural. La propuesta se inscribe dentro de las actividades especiales por el Viernes Santo, con una impronta centrada en la experiencia compartida y en la difusión de la identidad local.

El eje de la jornada estará puesto en la posibilidad de recorrer sabores, tradiciones y procesos culinarios que forman parte del patrimonio regional, al tiempo que se consolida a CATA como escenario para actividades abiertas a la comunidad.

El Patio de las Palmeras y las tradiciones ambateñas

Uno de los momentos centrales de la propuesta tendrá lugar en el Patio de las Palmeras, donde se desarrollará el espacio "Tradiciones Ambateñas". Allí participarán los municipios de:

La Puerta

Los Varela

El Rodeo

Las Juntas

Cada una de estas localidades presentará parte de su gastronomía tradicional mediante degustaciones y demostraciones culinarias en vivo, una modalidad que permitirá al público no solo probar las preparaciones, sino también conocer de cerca los modos de elaboración y los productos que distinguen a cada comunidad.

Entre las elaboraciones anunciadas se destacan:

Nueces confitadas y charqui

Mazamorra tradicional

Tortillas a la parrilla o al rescoldo

Dulce de membrillo artesanal

Estas propuestas reflejan procesos, ingredientes y productos propios de cada localidad, poniendo en escena recetas profundamente vinculadas a la memoria gastronómica del interior provincial y a las costumbres que se transmiten de generación en generación.

El tamal catamarqueño como emblema local

A la propuesta del Patio de las Palmeras se sumará el municipio de Fray Mamerto Esquiú, que tendrá una participación destacada con la elaboración y degustación del tamal catamarqueño tradicional, una de las preparaciones más representativas de la cocina local.

La actividad permitirá observar en detalle su proceso de preparación, desde el uso de harina de maíz hasta los rellenos tradicionales, incluyendo la cocción envuelta en chala, rasgo distintivo de esta receta emblemática. La propuesta apunta a que el público pueda apreciar de manera cercana cada etapa de la elaboración y, al mismo tiempo, disfrutar de uno de los sabores más característicos de la gastronomía regional.

La presencia de esta preparación dentro de la agenda de Semana Santa refuerza el objetivo de la jornada: mostrar cómo la cocina tradicional se convierte en un vehículo de identidad, memoria y pertenencia.