Viernes con de todo: así va a estar el clima en Catamarca

Es viernes, es otoño y el clima lo sabe. Por eso Catamarca estuvo marcada por un inicio de jornada con neblina en algunos sectores, pasando luego por una tarde con aumento de nubosidad y la chance de lluvias aisladas hacia el final de la jornada, en un contexto de temperaturas templadas y viento del sector Norte.

El momento neblinado estará acompañado por una temperatura mínima de 13 grados y ya el viento estará presente del Norte con intensidades de entre 7 y 12 km/h. Las mismas condiciones se mantendrán en la mañana, también con neblina, una temperatura de 20 grados y viento del mismo sector e iguales intensidades.

Por la tarde, el tiempo evolucionará hacia un escenario mayormente nublado, con la temperatura máxima prevista en 23 grados. En este tramo del día se intensificará el viento, que llegará desde el Norte con velocidades de 23 a 31 km/h, y se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La chance de precipitaciones seguirá siendo baja, entre 0 y 10%.

Hacia la noche, el pronóstico del SMN anticipa lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá hasta los 19 grados, con viento norte de 13 a 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En síntesis, será una jornada que comenzará con visibilidad reducida, tendrá una tarde ventosa y mayormente cubierta, y cerrará con condiciones inestables y chances de lluvias aisladas.