Villa Dolores se prepara para celebrar a Nuestra Señora de la Merced

Desde este martes 15 y hasta el jueves 24 de septiembre se desarrollarán las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Merced en la localidad de Villa Dolores, departamento Valle Viejo. El programa contempla diez jornadas de actividades religiosas y comunitarias, con la participación de distintos sectores de la comunidad.

Las celebraciones se enmarcan en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, incorporando a la festividad patronal un contexto especial de celebración dentro de la vida diocesana. Como actividad general, todos los días se realizará el Santo Rosario y la Novena a las 19:30, mientras que la Santa Misa está prevista para las 20:00, con excepción del sábado 19, jornada en la que el horario será adelantado.

Cada día tendrá, además, una intención particular expresada a través de una invocación a la Virgen, mientras que diferentes comunidades, instituciones, barrios y grupos de Villa Dolores y localidades cercanas estarán a cargo de los alumbrantes.

Martes 15: inicio de las festividades

El primer día será este martes 15, coincidiendo con el Día de la Virgen de los Dolores, bajo el lema: "Madre, danos un corazón misericordioso, para consolar al hermano que sufre".

A las 19:30 se concretará el inicio de las festividades con la Bajada de la Sagrada Imagen hacia su trono. La jornada incluirá la celebración de la Misa y la Unción de los Enfermos. Los alumbrantes serán la Cría. de Villa Dolores y la Escuela de Suboficiales Fray Mamerto Esquiú.

El miércoles 16, segundo día, la celebración estará orientada a pedir: "Madre, danos un corazón misericordioso, para servir con prontitud y alegría". A las 9:00, la Sagrada Imagen visitará el Hospital de Villa Dolores, en una jornada que tendrá como alumbrantes a la Comunidad del Oratorio del Niño Dios (Polcos) y al personal del Hospital de Villa Dolores.

El jueves 17, bajo la consigna "Madre, danos un corazón misericordioso, para atesorar la Palabra y confiar", serán alumbrantes el 1º Año de Comunión de la Sede, con Bendición de Biblias, y los vecinos del barrio Moscú.

Visitas de la Sagrada Imagen y espacios de oración

El viernes 18 se desarrollará el cuarto día de las fiestas patronales, con el lema: "Madre, danos un corazón misericordioso, para cultivar el diálogo y la reconciliación". La agenda tendrá una participación activa de la Sagrada Imagen fuera de la sede parroquial. A las 9:00 visitará el sector de locales comerciales Prevedello, mientras que a las 10:30 llegará a la Clínica San Javier.

Los alumbrantes serán la Comunidad de Santa Rosa de Lima (Santa Rosa), el 2º Año de Comunión de la Sede y los vecinos del barrio 30 Viviendas. La jornada continuará a las 19:00 con Adoración Eucarística y Confesiones, sumando un espacio específico de oración y reconciliación dentro del programa patronal.

El sábado 19, quinto día, la celebración estará guiada por la intención: "Madre, danos un corazón misericordioso, para ser constructores de fraternidad". En esta oportunidad, el horario habitual será modificado: a las 17:00 se realizará el Santo Rosario y la Novena, mientras que a las 17:30 tendrá lugar la Santa Misa. Los alumbrantes serán la Comunidad de Nuestra Señora del Rosario (El Portezuelo). Al finalizar la Misa se realizará un homenaje de los niños de la Catequesis y un evento cultural.

Del domingo 20 al miércoles 23, continúa la novena

El sexto día será el domingo 20, con el lema "Madre, danos un corazón misericordioso, para sembrar esperanza". Participarán como alumbrantes el 2º Año de Comunión y el 2º Año de Confirmación de la Sede, junto con el centro de jubilados La Amistad.

El lunes 21, séptimo día, la intención será "Madre, danos un corazón misericordioso, para cuidar el don de la creación". Los alumbrantes serán el 1º Año de Confirmación de la Sede, barrio Jardín, Ateneo Mariano Moreno y Club Villa Dolores. El martes 22, octavo día, la comunidad se reunirá bajo la invocación: "Madre, danos un corazón misericordioso, para hacernos sencillos y disponibles". Estarán como alumbrantes la Comunidad de San Cayetano (La Antena), los vecinos de calle Manuel Navarro y los barrios aledaños.

El miércoles 23 llegará el noveno día, con el lema "Madre, danos un corazón misericordioso, para crear lazos de comunión". En esta jornada tendrán participación los vecinos del barrio Virgen de la Merced y la comunidad educativa de la Escuela Nº 272 de Villa Dolores.

Jueves 24: la jornada solemne y la procesión

El programa culminará el jueves 24 de septiembre, Día Solemne de Nuestra Señora de La Merced, bajo la consigna: "Madre, danos un corazón misericordioso, para vivir un amor que se entrega".

La jornada tendrá como eje la Solemne Procesión, prevista para las 17:30. La concentración y salida se realizará desde el Oratorio Niño Dios de Polcos, para continuar por avenida Sin Nombre hasta la rotonda Bomberos Voluntarios. Desde allí, el recorrido seguirá por el barrio Virgen de la Merced hasta la Sede Parroquial.

Una vez concluido el recorrido se celebrará la Santa Misa, poniendo el cierre litúrgico a las fiestas patronales. En esta jornada final serán alumbrantes los Bomberos Voluntarios, la Policía de Tránsito Municipal y la Guardia Urbana.

De esta manera, Villa Dolores transitará una programación que combina la oración, la celebración eucarística, la participación de instituciones y comunidades, las visitas de la Sagrada Imagen y distintas expresiones de encuentro. El recorrido de diez días tendrá como eje común la invocación a Nuestra Señora de la Merced para pedir un corazón misericordioso, con diferentes llamados vinculados al consuelo, el servicio, la confianza, el diálogo, la fraternidad, la esperanza, el cuidado de la creación, la disponibilidad y la comunión.

La culminación del jueves 24, con la procesión desde el Oratorio Niño Dios de Polcos hasta la Sede Parroquial y la posterior Santa Misa, marcará así el cierre de las fiestas patronales en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.