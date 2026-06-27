Villa Vil impulsa un circuito integral de termas y lagunas

El gobernador Raúl Jalil, mantuvo una reunión con el intendente del municipio de Villa Vil (Belén), Ramón Gutiérrez, el secretario de Turismo y Cultura de esa comuna, Norberto Cruz, y el cacique de la comunidad de Corral Quemado, Ariel Escalante. Durante el encuentro, las autoridades municipales presentaron un proyecto destinado a poner en valor y conectar los principales atractivos termales y lagunas de montaña de la región.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Alberto Natella. En la ocasión, los funcionarios esbozaron los lineamientos centrales de la propuesta, que prevé la consolidación de un corredor turístico de alto impacto que apunta a integrar el turismo termal con el paisaje de altura, uno de los grandes atractivos para los visitantes.

La iniciativa se denomina "Travesía Ruta de Termas y Lagunas", tiene como objetivo articular los diversos parajes de la jurisdicción de Villa Vil que poseen estos recursos naturales, y quiere generar una oferta turística integral y sostenible.

Jalil recibió el proyecto con marcado interés y destacó la importancia de que esta propuesta se enmarque en el Plan de Desarrollo Termal de Catamarca, una política pública que la provincia impulsa desde 2023. Dicho plan busca proteger, categorizar y potenciar el uso sustentable de los cerca de 30 afloramientos termales distribuidos a lo largo del territorio provincial, con lo que se posiciona a Catamarca como un destino referente en el país.

Como primer paso para materializar este circuito, el Gobierno a través de la Dirección de Vialidad Provincial, pondrá a disposición recursos técnicos y operativos para iniciar las tareas de mejora y acondicionamiento de los caminos que vinculan los puntos estratégicos con atractivos termales y de lagunas en el área de Villa Vil.

Cabe destacar que Catamarca es una de las provincias argentinas que cuenta con un Plan de Desarrollo Termal, un eje estratégico que apunta a fomentar nuevas inversiones en las ciudades termales, generar herramientas que incentiven el desarrollo del sector privado y fortalecer el crecimiento económico y turístico de toda la provincia.