Por qué no conviene usar las latas viejas de dulce de batata como moldes para horno

Las latas de dulce de batata siempre fueron una opción ideal para usar como molde para horno, ya sea para cocinar desde bizcochuelos hasta panes y budines. Sin embargo, los especialistas en seguridad alimentaria desaconsejan este uso. ¿Por qué?

Aunque la lata se vea con la forma perfecta para la cocción y resistente, los expertos aseguran que no fue fabricada para soportar las altas temperaturas del horno ni para entrar en contacto con alimentos durante una cocción prolongada. Solo están diseñadas para almacenar alimentos antes de abrirse.

Por qué las latas de batata no sirven como moldes para horno

Durante su fabricación, las latas reciben tratamientos específicos para conservar el producto envasado, pero eso no significa que sean aptas para ser calentadas directamente en el horno. Para eso están los moldes de repostería, que son elaborados con materiales preparados para soportar cambios de temperatura y una exposición prolongada al calor, algo que las latas comunes no garantizan.

Además, muchas latas tienen en su interior capas protectoras que evitan la corrosión del metal y ayudan a conservar los alimentos. Al someterlas a temperaturas elevadas, esos recubrimientos pueden alterarse, especialmente si la lata está vieja, rayada o deteriorada.

Por otro lado, una lata almacenada durante años puede presentar marcas, golpes o zonas de desgaste que no siempre son visibles. El calor del horno puede acelerar el deterioro del material y afectar su estructura.

Por lo tanto, para preparar tortas, budines o panes, lo más recomendable es utilizar recipientes fabricados específicamente para horno, como moldes de acero inoxidable, aluminio apto, silicona o vidrio resistente al calor.