Dónde colocar un frasco con lentejas en julio para atraer la prosperidad, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, hay distintas prácticas con objetos básicos que se pueden aprovechar para atraer abundancia en el hogar. Uno de ellos, es el de colocar un frasco de vidrio con lentejas en un sector específico de la casa en julio para atraer prosperidad.

Aunque se trata de una creencia tradicional y no de una práctica avalada científicamente, quienes siguen esta tradición consideran que los objetos que representan alimento y multiplicación pueden servir como recordatorios de prosperidad en el día a día.

Dónde colocar un frasco con lentejas, según el Feng Shui

El lugar más recomendado es el llamado rincón de la riqueza. Dentro de la técnica milenaria, este sector se asocia con la atracción de abundancia y la estabilidad económica.

Para identificarlo es muy simple, solo hay que pararse en la entrada principal de la casa y mirar hacia el interior: el área más alejada a la izquierda es la zona vinculada a la prosperidad. Allí se sugiere colocar un frasco de vidrio transparente lleno de lentejas, ya que las semillas simbolizan crecimiento, multiplicación y recursos que aumentan con el tiempo.

Cómo preparar el frasco para potenciar su significado

Elegir un frasco limpio y de vidrio, para que las lentejas queden a la vista. Llenarlo con lentejas secas, asociadas a la abundancia y la alimentación. Agregar algunas monedas en el interior como símbolo de riqueza. Ubicarlo en un lugar ordenado y cuidado.

El Feng Shui recomienda no mover el frasco constantemente ni colocarlo en zonas desordenadas, ya que la armonía del espacio es clave para potenciar el efecto simbólico del ritual.