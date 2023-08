Viral: Joven fue mordido por un chihuahua y fue asistido por un famoso

Como sucede casi a menudo en las redes sociales, un joven contó en Twitter un altercado con un pequeño perro, con el detalle de que fue asistido por un famoso quien lo descolocó por un comentario. La desopilante anécdota se volvió viral.

El usuario @Muzzopappi se topó con un perro chihuahua que lo mordió en la mierda. Nada grave, aunque el dejó una marca y un poco de sangre.

"Acabo de vivir la escena más bizarra de mi vida hasta el momento: Un chihuahua me mordió la pierna en la esquina de Mario Bravo y Gorriti. Pasó Martin Garabal y me asistió", relató el joven a través de las redes sociales.

La situación ya era inusual, pero sumó un comentario del siempre divertido actor. "Le dije 'me quiero morir' a lo que él respondió 'bueno si te querés morir no te des la antirrábica'”, recordó. Aquí dejo el mensaje que me envío Gladys, la dueña de Ringo, el chihuahua sensible. pic.twitter.com/aFheaLjplF — PabloGorchs (@Muzzopappi) August 2, 2023

La divertida pero extraña anécdota no tardó en volverse viral y generar todo tipo de reacciones.

Reacciones al tuit viral del joven al que lo mordió un perro y lo asistió Martín Garabal

me hizo acordar a la vez que un amigo se cagó encima en zona oeste y pasó Ale Sergi haciendo running https://t.co/NumBI6EdZN — nch (@chonabal) August 4, 2023 me llega a morder un chihuahua en la calle y sabes como le pateo la cabeza https://t.co/YEQBP7rkj4 — Francisco katz (@frankatz_) August 2, 2023 tres meses pasando por ahi por el laburo y nunca me pasó nada tan anecdótico. al menos si puedo decir que atendí a garabal. https://t.co/9oBKU2RePY — magali (@maguifndz) August 2, 2023 La anécdota más tranquila en Palermoprogre: https://t.co/6hyFQp6UEO — Urba (@Agus_Urba) August 3, 2023