Virgen del Valle: iniciaron las solemnidades en su honor con un fuerte mensaje provida

La ceremonia estuvo presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, quien llevó en sus brazos la Imagen cuatro veces centenaria, que luego fue depositada en las manos del rector del Santuario y Catedral Basílica, Pbro. Gustavo Flores, quien por primera vez la colocó en el trono festivo totalmente remozado en este Año Mariano Nacional dedicado a celebrarla por los 400 años de su presencia entre nosotros.

En este tiempo particular por la pandemia de Covid-19, el acto se desarrolló sin la presencia de fieles, que habitualmente suelen desbordar el templo catedralicio, expresando su amor a la Madre Morena con vivas, pañuelos en alto y aplausos. Ese fervor se sintió con fuerza en cada hogar de la provincia, el país y otros lugares del mundo, donde la tecnología posibilita llegar a través de las redes sociales y el canal YouTube. Cientos de mensajes se sucedieron a lo largo de la transmisión, manifestando el sentir del pueblo de Dios hacia Ella, y los hogares se convirtieron en templos para venerarla.

Por la vida

Durante la homilía del pastor diocesano, luego del rezo del Santo Rosario, hizo énfasis no solo en la particularidad de este año 2020 atravesado por la pandemia, sino que se enfocó en dejar en claro el mensaje provida que la Iglesia viene sosteniendo y que ahora, ante el anuncio del nuevo tratamiento en el Congreso de la Nación, se hace más fuerte.

En este sentido, sentenció: “Cuidado de la vida. Paradójicamente, en medio de la fragorosa lucha contra el Covid-19, que ya se ha cobrado preciosas vidas, oscuros nubarrones se ciernen otra vez sobre nuestra Patria ya que se volverá a malgastar tiempo, esfuerzo y debates para poder vulnerar legalmente el primer derecho humano fundamental, que es la vida de los niños y niñas en gestación. Quiera, y nos consiga la Madre de Dios, la gracia de que los legisladores escuchen el clamor de millones de argentinos y, sobre todo, el grito silencioso de los niños y niñas en gestación que quieren vivir y gozar del amor de los padres que los concibieron y de toda una sociedad que quieren conocer, amar y servir”.

Las duras palabras fueron escuchadas con atención por los presentes, y entre ellos se encontraban el gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil; el intendente de la Capital, Dr. Gustavo Saadi, además de legisladores y otras autoridades judiciales, quienes participaron de la celebración.

Urbanc, luego, agregó: “Roguemos para que cada argentino y cada argentina jamás crea que tiene derecho a disponer de la vida de otro. Que todos estemos convencidos que el aborto procurado es un crimen abominable y un delito que no prescribe y que debe ser juzgado, ya que toda vida truncada por la prepotencia de los arrogantes e inescrupulosos clama sin fin que se haga justicia, ya que es el peor de los abusos que se puede hacer contra un ser humano”.

Seguidamente, el obispo recordó a los fieles presentes y a los virtuales, que se están transitando los últimos días del Año Mariano Diocesano y por ello los llamó para que “con ánimo bien dispuesto”, transiten esta novena en honor a la Morena del Valle.



Cambio de manto

En la noche del sábado, los fieles pudieron seguir de manera virtual el tradicional cambio de manto de la Imagen de la Virgen del Valle. La ceremonia se llevó a cabo en el Camarín. La nueva prenda fue descripta en detalle a partir de la lectura del relato, escrito por su autora, Graciela Díaz de Carrizo, quien nunca había realizado algo igual. “Está hecho a mano con una guarda, que lo rodea totalmente, y lleva un galón de piedras provenientes de Checoslovaquia -antigua denominación del país europeo”.

Solemnidades marcadas por la pandemia.