Vouchers Educativos: ANSES modificó el cronograma y confirmó cuándo se acreditará agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, oficializó el esquema de cobro destinado a los beneficiarios del programa de Vouchers Educativos y confirmó las fechas en las que se acreditará la cuota correspondiente a julio. La novedad llega luego de que los beneficiarios esperaran percibir el pago durante la semana pasada.

De acuerdo con el cronograma informado, los depósitos se realizarán durante el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto de 2026, con una diferencia central respecto de otros calendarios de pago: la fecha de acreditación no estará determinada por la finalización del Documento Nacional de Identidad, sino exclusivamente por la modalidad elegida para recibir el subsidio.

Los estudiantes beneficiarios recibirán una cuota cercana a los $20.000, aunque el monto no será idéntico para todas las familias. La prestación se calcula en función del valor del arancel escolar y puede alcanzar hasta el 50% de la cuota mensual correspondiente a la jornada simple informada por cada colegio.

Las fechas de pago según la modalidad elegida

ANSES diferenció las jornadas de liquidación de acuerdo con el canal de pago seleccionado por cada responsable legal al momento de realizar la inscripción en el programa.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Billeteras virtuales: miércoles 26 de agosto de 2026.

Cuenta bancaria mediante CBU: jueves 27 de agosto de 2026.

De este modo, quienes todavía no hayan recibido la acreditación deberán tener en cuenta la modalidad de cobro que registraron en la plataforma oficial. La fecha exacta dependerá exclusivamente de si el titular optó por una billetera virtual o por una cuenta bancaria identificada mediante CBU.

La liquidación correspondiente a agosto se realizará, por lo tanto, durante estas dos jornadas, luego de que se esperara el cobro del Voucher Educativo durante la semana anterior.

Un monto que depende del arancel escolar

El importe del beneficio no constituye una suma fija ni uniforme para todos los hogares. El cálculo se realiza de acuerdo con el arancel que cobra la institución educativa a la que asiste cada estudiante.

El programa contempla un monto promedio cercano a los $20.000 por alumno, aunque el valor final puede variar según la información correspondiente a cada establecimiento. Entre los principales aspectos del beneficio se encuentran:

Monto promedio: alrededor de $20.000 por estudiante.

Cobertura: hasta el 50% de la cuota mensual de jornada simple informada por el colegio.

Escala acumulativa: el beneficio se asigna por cada alumno que cumpla los requisitos dentro de un mismo grupo familiar.

Esta característica permite que el beneficio se otorgue por cada estudiante que reúna las condiciones exigidas dentro de una misma familia, de acuerdo con los criterios establecidos para el programa.

Quiénes pueden acceder a los Vouchers Educativos

El subsidio está dirigido a padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años que se encuentren matriculados en instituciones educativas privadas que cuenten con un mínimo del 75% de aporte estatal. La edad límite alcanza a alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, siempre dentro del requisito de hasta 18 años inclusive.

Además, el acceso al programa contempla un límite vinculado con los ingresos del grupo familiar. Los parámetros informados son los siguientes:

Edad límite del alumno: hasta 18 años inclusive.

Niveles alcanzados: inicial, primario y secundario.

Instituciones: escuelas privadas con un mínimo del 75% de aporte estatal.

Tope de ingresos del hogar: hasta 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

SMVM de referencia: $357.800.

Tope familiar máximo: $2.504.600 netos.

De esta manera, el programa establece como referencia un límite de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, tomando para el cálculo un SMVM de $357.800 y un tope familiar máximo de $2.504.600 netos.

Cómo consultar el estado del trámite

Los titulares que quieran verificar si el pago fue acreditado o conocer la situación de su solicitud pueden ingresar a la plataforma utilizando las credenciales correspondientes a su cuenta de Mi Argentina. A través del sistema es posible consultar si el trámite fue aprobado, si continúa en etapa de evaluación o si fue rechazado. En este último caso, la plataforma informa la razón por la cual la solicitud fue desestimada.

También se encuentra previsto un mecanismo para realizar reclamos cuando existan inconsistencias relacionadas con los datos escolares. El responsable legal contará con un plazo determinado para solicitar la rectificación. Los puntos principales para la consulta y los reclamos son:

Aprobación o rechazo: el sistema informa si el trámite fue aceptado, permanece en evaluación o fue desestimado, junto con la razón correspondiente.

Plazo de reclamo académico: 5 días corridos para enviar la rectificación en caso de inconsistencias en los datos escolares.

Duración de la prestación: pagos mensuales hasta diciembre de 2026.

El calendario confirmado para el cobro

Con las fechas ya establecidas, el cronograma queda dividido exclusivamente por el canal seleccionado para recibir el subsidio.

Billetera Virtual: miércoles 26 de agosto.

Cuenta bancaria mediante CBU: jueves 27 de agosto.

En pocas palabras, ANSES realizará la liquidación de los Vouchers Educativos durante el 26 y el 27 de agosto, con un haber promedio cercano a los $20.000 por estudiante. El monto se calcula según el arancel escolar y puede cubrir hasta el 50% de la cuota mensual de jornada simple.

El beneficio está destinado a familias que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos el límite de ingresos de hasta 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Mientras tanto, los titulares pueden consultar el estado de su trámite mediante la cuenta de Mi Argentina y realizar reclamos ante posibles inconsistencias en la información escolar, dentro del plazo previsto de cinco días corridos.

La prestación, finalmente, contempla pagos mensuales hasta diciembre de 2026, mientras que para la acreditación de agosto será determinante la modalidad de cobro registrada por cada responsable legal.