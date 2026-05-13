Catamarca abre un espacio de reflexión a 50 años del golpe militar

En el marco de las actividades organizadas por los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca impulsa un nuevo encuentro destinado a fortalecer los procesos de memoria, verdad y justicia en la provincia. Se trata del ciclo de actividades denominado "La última. Procesos de memoria, verdad y justicia a 50 años del golpe militar", coordinado por la antropóloga y docente Laura Roda junto a egresados y estudiantes de la institución académica.

La propuesta busca generar espacios de intercambio y reflexión colectiva en torno a uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina, convocando a distintos actores sociales, académicos e institucionales vinculados a las luchas por los derechos humanos. En ese contexto, este jueves 14 de mayo a las 18 horas se desarrollará el conversatorio titulado "Aida Villegas ¡Presente! Identificación y restitución de personas detenidas-desaparecidas en Catamarca", que tendrá lugar en el Salón Calchaquí, ubicado en Sarmiento 450, en la ciudad de Catamarca.

Un espacio para activar memorias colectivas

Desde la organización señalaron que el ciclo se propone "activar memorias" vinculadas a los procesos de verdad y justicia, promoviendo encuentros entre el saber académico y las experiencias de familiares, organizaciones de derechos humanos, artistas, funcionarios públicos y ciudadanía en general.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración de las cinco décadas del inicio de la última dictadura cívico-militar en el país y apunta a generar una mirada reflexiva sobre el recorrido histórico de las políticas de derechos humanos, especialmente en relación con las tareas de búsqueda, identificación y restitución de personas detenidas-desaparecidas.

En este sentido, el conversatorio previsto para este jueves tendrá como eje central el caso de Aida Villegas, abordando el proceso de identificación y restitución desde distintas perspectivas, tanto técnicas como humanas y familiares.

Participación de especialistas y familiares

El encuentro contará con la participación de referentes vinculados directamente a las investigaciones y a las luchas por los derechos humanos en Argentina y en Catamarca.

Entre los participantes estará el Licenciado Diego Argañaraz Fochi, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y perito en causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Su intervención permitirá profundizar sobre el trabajo científico y judicial que se realiza en torno a la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura.

También formarán parte del conversatorio Claudia Villegas, hermana de Aida y militante de derechos humanos, y Clarisa Robert, sobrina de Aida y también militante en la defensa de los derechos humanos.

La presencia de familiares de personas detenidas-desaparecidas aportará una dimensión profundamente humana al encuentro, vinculando las tareas de investigación y restitución con las experiencias personales y colectivas atravesadas por décadas de búsqueda y memoria.

El rol de la antropología y la arqueología

Uno de los aspectos centrales del conversatorio será el análisis del papel que desempeñan disciplinas como la antropología y la arqueología en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Durante el encuentro se compartirán reflexiones acerca de cómo estas herramientas científicas contribuyen al esclarecimiento de hechos vinculados a delitos de lesa humanidad, permitiendo avanzar en procesos de restitución e identificación que resultan fundamentales para las familias y para la construcción de memoria histórica.

Además, se pondrá en discusión la importancia histórica que tienen estos procesos para las luchas por memoria, verdad y justicia en Catamarca, entendiendo que las tareas de investigación y restitución no sólo involucran aspectos judiciales o científicos, sino también dimensiones sociales, culturales y políticas vinculadas al fortalecimiento democrático.

Un encuentro entre academia y sociedad

El ciclo impulsado desde la Escuela de Arqueología de la UNCA propone precisamente tender puentes entre el ámbito académico y la comunidad, promoviendo un diálogo abierto entre especialistas, estudiantes, organismos de derechos humanos y ciudadanos interesados en participar de las actividades.

La coordinación de la antropóloga y docente Laura Roda, junto a egresados y estudiantes de la carrera, busca consolidar espacios donde las memorias colectivas puedan ser abordadas desde múltiples miradas y experiencias.

Entre los objetivos de la propuesta se destaca la intención de construir ámbitos de reflexión participativa sobre los procesos de memoria, verdad y justicia, especialmente en una fecha significativa como el cincuentenario del golpe militar.