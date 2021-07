Vuelve la pesca deportiva: la actividad será sólo en los diques provinciales

La Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, habilitó la práctica de la actividad únicamente para los diques de la provincia.



La apertura se debe a la disposición impuesta por el gobierno autorizando el turismo a partir del próximo fin de semana, quedando así las normativas a seguir por cada departamento a su ingreso para realizar dicha actividad deportiva con los protocolos establecidos.

Para solicitar su Licencia de Pesca Deportiva deberá abonar un arancel de acuerdo al tipo de licencia solicitada (Licencia Anual: $ 600, Anual Jubilado: $300, Provisorio Residente: $400, Provisorio Residente Jubilado: $200, Provisorio No Residente: $600, Provisorio Extranjero: $4.000, Exento: $0) y adjuntar su comprobante (o Certificado de Discapacidad, en el caso de Exento) en el enlace que, a continuación de este párrafo, se describe.



Puede realizar un pago por ventanilla o una transferencia a la cuenta del Banco Nación perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente de Catamarca - Banco de la Nación Argentina - Cuenta Corriente Nº46601919/00 - Fauna Silvestre - CBU 0110466420046601919008 - CUIT: 30-71217243-2. Eventualmente se aceptan pagos presenciales en nuestras oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente (C.A.P.E.) - Pabellón Nº 22 - Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 hs.

Los requisitos para obtención del permiso son:



1. Ser mayor de 14 años de edad

2.

Ingresar al enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9q2AA76U-wjzvE8iO1KvHMqih552LQK72A3N3NAIiSvFpgg/viewform o escaneando el código QR para completar el formulario, para el cual debe poseer:

· Comprobante de pago

· DNI

Los menores de 14 años podrán pescar acompañados por sus padres o tutores, quienes obligatoriamente deberán poseer permiso (carnet) anual. Dichos menores NO podrán tener otro cupo de piezas, solo aportar piezas al cupo correspondiente al padre o tutor autorizado.

Ante cualquier inquietud, no dude en consultarnos llamando al 0383-4437982 o 0383-4459000 int. 2816.



Los únicos días autorizados son: viernes, sábado, domingos, feriados nacionales y/o provinciales.



· Todos los practicantes de la actividad deben contar con el carnet habilitante.



· La actividad solo podrá realizarse en el horario de 8:00 a 18:00 horas. exclusivamente (no está permitida la pesca nocturna) y se debe respetar los cupos y especies permitidas por la disposición vigente.



· Se debe respetar el distanciamiento preventivo de 2 metros entre las personas ya sea en embarcaciones o realizando pesca de costa.



· Solo se permite el traslado de 2 personas por bote o embarcación (cada embarcación debe incluir los chalecos salvavidas para cada tripulante).



· Todos los practicantes deben estar dorados de alcohol en gel o agua con lavandina y el uso de doble barbijo como está establecido para el cuidado personal y preventivo.



· Las instalaciones sanitarias de los Clubes de Pesca habilitados deben ser desinfectadas luego de cada uso.



· Los Clubes de Pesca habilitados, en caso de verse excedidos en cuanto a su capacidad, deben generar turnos para evitar el aglomerado masivo de personas.



· No se puede comer asado de manera grupal para evitar la proximidad personal y compartir utensilios de cocina.



· Los vasos a usar deben ser descartables y no se pueden compartir bajo ninguna forma.



· No está permitido el consumo de alcohol, como así también los clubes que tengan expendios del mismo deben abstenerse de su venta, y solo vender bebidas sin alcohol.



· Se recomienda consumir alimentos frescos y comidas caseras preparadas.



· Se habilita la Pesca Terapéutica a personas con capacidades diferentes quienes deberán tramitar su carnet habilitante sin costo alguno.