Ya están abiertas las inscripciones para las carreras en la Facultad de Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, comunicó a los aspirantes a ingresar en el año 2022 que están abiertas las preinscripciones online, desde el día 10 de noviembre de 2021 y hasta el 04 de febrero de 2022 para las carreras que conforman la oferta académica de la facultad.

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Bromatología

Tecnicatura en Hemoterapia

Ciclo Complementario Licenciatura en Educación Física destinado a Profesores de Educación Fisca.

PREINSCRIPCIONES: (obligatoria para luego realizar la Inscripción definitiva)

(Se recuerda que en el mes de enero la Facultad se encuentra cerrada, por lo cual prever las consultas en los meses anteriores).

INSTRUCTIVO: (Leer toda la información antes de realizar la Preinscripción)

En el formulario de Preinscripción se deben completar los campos nombres y apellidos respetando los datos tal cual salen en el DNI.

Usar un correo electrónico (e-mail) que esté en funcionamiento, ya que con ese e-mail el sistema tramitará la preinscripción y demás pasos a seguir. No perder la contraseña del e-mail ni la del sistema de Preinscripción para futuros accesos.

Leer toda la información y mensajes en las pantallas de preinscripción.

Por tratarse de una preinscripción la documentación de Inscripción recién debe presentarse durante el año 2022 en las fechas correspondientes que se publicarán en este sector.

Por dudas o inconvenientes en la plataforma de Preinscripción on-line escribir al email [email protected]

Por otras consultas sobre requisitos de Inscripción, fechas, cursado, etc. escribir a: [email protected]

No se puede falsear los datos de preinscripción, el alumno es responsable de los datos cargados en la Ficha de preinscripción. No hacer que un tercero le complete los mismos.

Si va a estudiar por primera vez en la UNCA Preinscribirse en el siguiente enlace. Quienes ya son alumnos de cualquier carrera de la UNCA, NO deben completar el siguiente formulario de Preinscripción, sino que deben agregar nueva carrera/propuesta desde el sistema SIU Guaraní ingresando con su usuario y clave usados anteriormente en la otra carrera.

Formulario de preinscripción disponible en: http://preinscripcion.unca.edu.ar/