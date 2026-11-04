ZICOSUR en Jujuy: la UNCA fortaleció su protagonismo en la integración universitaria regional

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) tuvo una importante participación en la XV Asamblea de Asesores y la 40º Reunión de Rectores de ZICOSUR Universitario, desarrolladas durante octubre en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). El encuentro, realizado entre el 8 y el 9 de octubre pasado, convocó a autoridades y representantes de instituciones universitarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, con el propósito de fortalecer la integración regional y promover nuevas oportunidades de cooperación académica e internacional.

La presencia de la casa de altos estudios catamarqueña se inscribió en una agenda de trabajo orientada a consolidar los vínculos entre las universidades sudamericanas, ampliar las posibilidades de intercambio y avanzar en iniciativas conjuntas vinculadas con la formación, la investigación científica y la internacionalización.

En este marco, la participación de la UNCA permitió acompañar las instancias de debate y planificación que forman parte del funcionamiento de la red, además de contribuir al análisis de propuestas destinadas a profundizar la colaboración entre las instituciones participantes.

El encuentro reunió a representantes de distintos países de la región y constituyó una instancia de articulación para revisar los avances alcanzados, analizar nuevas iniciativas y establecer líneas de trabajo que permitan ampliar las oportunidades académicas y científicas.

Catamarca en la Asamblea de Asesores

En representación de la Universidad Nacional de Catamarca participaron de manera presencial la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Viviana del Valle Quiroga, y la Abg. Jorgelina Macarena González, quienes asistieron a la Asamblea de Asesores.

Durante la jornada se abordaron los avances de los diferentes grupos de trabajo que integran ZICOSUR Universitario. Entre los principales ejes analizados se destacaron las iniciativas relacionadas con la movilidad académica, la investigación científica, la internacionalización y la Cátedra Abierta de ZICOSUR Universitario.

Estos temas constituyen parte de las líneas de cooperación que la red busca fortalecer a través del trabajo coordinado entre sus instituciones miembros. La revisión de los avances permitió analizar el desarrollo de las acciones en marcha y considerar nuevas propuestas para ampliar el alcance de las iniciativas regionales.

Asimismo, se evaluaron alternativas para generar mayores oportunidades de intercambio estudiantil, fortalecer los proyectos de investigación conjuntos y promover espacios de formación e intercambio de conocimientos entre las universidades participantes.

La agenda abordada puso de relieve la importancia de sostener mecanismos de cooperación que permitan a las instituciones compartir experiencias, desarrollar proyectos comunes y ampliar las posibilidades de formación para sus comunidades universitarias.

Movilidad académica, investigación e internacionalización

Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo vinculado con el fortalecimiento de las oportunidades de intercambio entre las universidades que forman parte de ZICOSUR Universitario.

En ese sentido, las propuestas analizadas apuntaron a ampliar las posibilidades de movilidad estudiantil y promover una mayor articulación entre las instituciones, con el objetivo de facilitar experiencias académicas compartidas.

La investigación científica también ocupó un lugar destacado en las deliberaciones. Las autoridades y representantes universitarios analizaron iniciativas orientadas a fortalecer los proyectos conjuntos, impulsar el trabajo colaborativo y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de investigaciones entre las instituciones de la región.

Otro de los aspectos abordados fue la internacionalización, entendida en el marco de las acciones de cooperación académica que promueve la red. A ello se sumó el trabajo relacionado con la Cátedra Abierta de ZICOSUR Universitario, una de las iniciativas destacadas durante la jornada.

Las propuestas también contemplaron la generación de espacios de formación y de intercambio de conocimientos, con el propósito de fortalecer los vínculos entre las universidades y ampliar las oportunidades académicas, científicas y formativas.

La Reunión Plenaria de Rectores y el reconocimiento a la gestión saliente

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Agr. Oscar Alfonso Arellano, participó de la Reunión Plenaria de Rectores, instancia en la que se destacó el trabajo desarrollado por ZICOSUR Universitario y la gestión de su presidente saliente, el Dr. Víctor Ríos Ojeda, rector de la Universidad Nacional de Pilar, de Paraguay.

Ríos Ojeda estuvo al frente de la red durante el período 2024-2026. En la reunión se puso en valor el trabajo realizado durante su gestión, en el marco de las acciones impulsadas para fortalecer la integración y la cooperación entre las instituciones universitarias sudamericanas.

La instancia plenaria también constituyó el espacio en el que se llevó adelante la elección de las nuevas autoridades de ZICOSUR Universitario, estableciendo la conducción de la red para el próximo período.

Nuevas autoridades para el período 2026-2028

Durante el encuentro realizado en Jujuy se definió la nueva conducción de ZICOSUR Universitario para el período 2026-2028.

Como resultado de la elección, fue designado presidente el Mg. Ing. Agr. Mario César Bonillo, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, institución anfitriona de las reuniones.

En tanto, la vicepresidencia quedó a cargo del rector de la Universidad Nacional de Canindeyú, de Paraguay, Dr. Mariano Adolfo Pacher Morel.

La elección de las nuevas autoridades se desarrolló en el marco de la Reunión Plenaria de Rectores, en la que también se destacó el trabajo de la red y la gestión encabezada por Víctor Ríos Ojeda durante los años 2024-2026.

La renovación de la conducción institucional forma parte de las instancias de organización y continuidad del trabajo colaborativo que desarrolla ZICOSUR Universitario entre las universidades de la región.