El trámite que cierra el acceso a las apuestas dura dos años en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y cuatro en la modalidad permanente de Córdoba, y en la mayoría de las loterías se hace solo en persona.



«La Autoexclusión es una herramienta personal y confidencial para cualquiera que quiera restringir su acceso a los juegos de apuestas autorizados por Lotería de la Ciudad (con un plazo inicial de 2 años).» Así la define LOTBA en juegosegurolegal.gob.ar, en una lectura del 7 de noviembre de 2026.



No en todos lados se pide igual. Una encuesta de LOTBA a 24 loterías del país muestra que el trámite es «Sólo presencial (74%).» en la mayoría y «Presencial y en línea (26%).» en el resto.



Ciudad y provincia de Buenos Aires, dos años



En la Ciudad se puede hacer en línea, en juegosegurolegal.gob.ar, o en persona: en Carlos Pellegrini 657, de 10 a 15.30, en el Casino Buenos Aires o en el Hipódromo de Palermo. La misma página da turnos. Son 9 horarios entre las 11:00 y las 15:00 y hay que elegir un motivo, «AUTOEXCLUSIÓN» o «LEVANTAMIENTO».



«El plazo de vigencia de la autoexclusión es de 2 (dos) años.», fija el programa porteño. El primero de esos años no tiene vuelta atrás: «La Solicitud de Autoexclusión suscripta será irrevocable durante el primer año desde que se hiciera efectiva la medida.» Después se puede levantar, pero «presentando certificado médico expedido por un Psicólogo o Médico Psiquiatra, que respalde su decisión».



En la provincia de Buenos Aires el IPLyC trabaja con dos papeles. «Se trata de un Formulario de Autoexclusión y un Formulario de Consentimiento que los interesados deben descargar, completar y presentar en cualquier sala de juegos.» La medida, dice el instituto, «tiene una duración de 2 años».



Córdoba, una temporal y otra de cuatro años



La Lotería de Córdoba separa dos figuras. La temporal se pide desde la web de cada licenciataria: «Esta herramienta es exclusiva para juego online. Permite autoexcluirte de forma inmediata o programar una pausa por un período determinado, que deberá cumplirse para que pierda validez.»



La otra se tramita con DNI en cualquier sala, en la Casa Central o en línea, y «establece una autoexclusión permanente por 4 años. Es irrevocable y requiere la presentación semestral de un certificado de tratamiento profesional.» El doble que en Buenos Aires. El organismo aclara además el alcance: «En Córdoba la validez del trámite se extiende a toda la provincia, es decir es provincial.»



Cuando el pedido lo hace la familia



«El artículo N° 22 de la ley 6330, establece la Solicitud de Autoexclusión por medio de un familiar.», indica el sitio de LOTBA. Pueden pedirla el cónyuge, el conviviente y los ascendientes y descendientes hasta segundo grado. Lo que sigue también está escrito: «Recibida la solicitud, el ReVA citará a la persona que padece juego patológico; le comunicará el pedido del familiar, lo entrevistará y le dará la posibilidad de autoexcluirse.»



El trámite de cada jurisdicción, con la fuente y la fecha de cada dato, está reunido en la guía de autoexclusión que publica Giros Argentina.



Lo que la medida no cubre



La infografía de LOTBA con las 24 loterías deja varios números. En el 52,2 % la autoexclusión alcanza solo al juego presencial y en el 47,8 %, al presencial y al en línea. Dura de 1 a 2 años en el 56 %, de 3 a 4 en el 13 % y es permanente en otro 13 %. Y en el 52,2 % el levantamiento directamente no se realiza.



Tampoco llega a los sitios de afuera. Los cuatro operadores internacionales que revisó la guía no entran en ningún registro provincial, y ahí vale solo la opción que tenga la cuenta.



Dentro de un sitio .bet.ar hay pausas más cortas que no pasan por el registro. Un operador con permiso de LOTBA ofrece «el autobloqueo por 24 horas, una semana, un mes o cualquier otro plazo con un máximo de seis (6) semanas» y una salida rápida con «bloqueo por las siguientes 12 horas».



A qué número llamar



En la Ciudad, el 0800-666-6006 da orientación psicológica «de lunes a viernes de 9 a 17 hs». En la provincia de Buenos Aires atiende el 0800-444-4000: «El Programa cuenta con una línea telefónica de atención gratuita y diez centros en toda la Provincia.», publica el IPLyC. En Córdoba, el 0800-777-2983, «Las 24hs los 365 días del año».



Para todo el país está la Línea 141 de la SEDRONAR. Un título de Chequeado da la medida: «En 2025, crecieron un 27% las consultas por juego compulsivo a la Línea 141». LOTBA lo pone en una frase: «Pedir ayuda es un acto de valentía y cuidado personal.»



+18. El juego online es solo para mayores de 18 años. Líneas gratuitas de ayuda: 0800-666-6006 (Ciudad de Buenos Aires), 0800-444-4000 (Provincia de Buenos Aires), 0800-777-2983 (Córdoba) y 0800-222-1700 (Río Negro).