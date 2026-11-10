Descargar un antivirus sin caer en uno falso

Aparece una ventana en la pantalla, con colores de alarma y un mensaje que asegura que la computadora está infectada. Abajo, un botón invita a instalar "ya mismo" un programa de limpieza o a llamar a un número de soporte. Es una de las trampas más viejas de internet y sigue funcionando, porque aprovecha el momento en que una persona está asustada y quiere resolver el problema rápido. En esta nota repasamos por qué conviene tener un antivirus en la computadora y en el celular, cómo reconocer uno falso y qué pasos seguir para instalar uno de forma segura.

Por qué el antivirus sigue siendo necesario

Durante años se repitió que "con tener cuidado alcanza". El problema es que hoy muchas amenazas no dependen solo de abrir un archivo raro. En septiembre del año pasado, La Unión informó sobre RatOn, un troyano para Android que toma el control del celular y puede hacer transferencias bancarias en segundo plano. Se distribuía mediante aplicaciones falsas promocionadas en sitios de dudosa reputación, y una vez instalado podía superponer pantallas para robar credenciales.

Los laboratorios independientes que estudian estas amenazas muestran una tendencia similar a gran escala. El instituto alemán AV-TEST, que evalúa programas de seguridad, registró en 2025 un total de 1.119 ataques de ransomware en Europa y regiones vecinas, con un crecimiento que describe como sostenido. El ransomware es el tipo de programa que bloquea los archivos o el equipo y exige un pago para liberarlos, y aunque esas cifras no corresponden a la Argentina, sirven para dimensionar cómo evolucionan este tipo de ataques.

Cómo reconocer un antivirus falso

Los falsos antivirus suelen compartir algunas señales que conviene tener presentes:

Aparecen sin que los hayas buscado, como ventanas emergentes mientras navegás.

Afirman haber detectado decenas de virus sin haber hecho ningún análisis real.

Te apuran con mensajes como "tu equipo será dañado en minutos" o "tus datos se perderán".

Piden que llames a un número de teléfono o que le des a alguien acceso remoto a tu computadora.

Ofrecen descargas desde sitios que no corresponden a ninguna empresa identificable.

Si aparece algo así, lo más prudente es cerrar la ventana o el navegador sin hacer clic en ningún botón dentro del mensaje.

Los pasos para instalarlo de forma segura

La regla más importante es la más simple: el programa tiene que salir siempre del sitio oficial de la empresa que lo desarrolla o de las tiendas oficiales de aplicaciones. Las páginas de descarga de terceros, los links que llegan por WhatsApp o los archivos compartidos en grupos son justamente el canal que usan quienes distribuyen versiones modificadas.

Antes de descargar antivirus, conviene revisar qué dispositivos se quieren cubrir y si el programa es compatible con ellos. El antivirus de Surfshark, por ejemplo, funciona en Windows 10 o posterior, en macOS 11 o posterior y en Android 10 o posterior, y se incluye dentro del paquete Surfshark One, de modo que una misma cuenta sirve para la computadora y el celular. Una vez instalado, lo recomendable es hacer un análisis completo del equipo, activar la protección en tiempo real y dejar habilitadas las actualizaciones automáticas, porque un antivirus desactualizado reconoce menos amenazas.

También vale la pena ajustar algunos hábitos del celular. Las mismas recomendaciones que acompañaban la alerta por RatOn siguen siendo útiles: instalar aplicaciones solo desde la tienda oficial, revisar los permisos que piden y no otorgar acceso de administrador o de accesibilidad a programas que no se conocen.

Si ya caíste en una ventana falsa

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) tiene una guía en español para detectar estafas de soporte técnico, el formato que suelen adoptar estas ventanas. Su consejo principal es no llamar al número que aparece, no enviar dinero y no darle a nadie el control de la computadora. Si ya lo hiciste, conviene desconectar el equipo de internet, cambiar las contraseñas desde otro dispositivo, avisar al banco si compartiste datos de tarjetas y hacer un análisis completo con un antivirus legítimo.

Para tener en cuenta

Un antivirus sigue siendo una protección necesaria en la computadora y en el celular, frente a amenazas como los troyanos bancarios o el ransomware, que no dejan de evolucionar. Para que cumpla su función, tiene que descargarse siempre desde el sitio oficial o una tienda reconocida, nunca desde ventanas emergentes ni links recibidos por mensaje. Los falsos antivirus se reconocen por su insistencia, sus alarmas exageradas y los pedidos de llamar o dar acceso remoto. Con el programa instalado y actualizado, y con hábitos básicos como revisar permisos y desconfiar de la urgencia, el riesgo se reduce de manera considerable.