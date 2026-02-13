El nombre de Konstantin Rudnev no desaparece de las páginas de los medios ni de las pantallas de televisión desde hace más de 25 años. Lo discuten, lo citan, lo filman y lo exhiben. Lo condenan, le temen, lo reconocen y lo persiguen.

Durante todos estos años, casi nadie hizo lo principal: hablar con el propio Konstantin Rudnev.

En el periodismo moderno, al parecer, eso ni siquiera es necesario. Basta con seguir ciertas reglas para que una "investigación" parezca convincente, impactante y verosímil.

Y que además agrade a quienes la encargan.

En nuestras manos cayó un material didáctico de un periodista televisivo profesional del año 2012. Allí se analiza, como ejemplo, uno de los programas más conocidos sobre Konstantin Rudnev realizado en Rusia. Veamos cómo de cualquier persona — hombre, mujer o incluso nosotros mismos — se puede fabricar un monstruo.

Recurso 1. "Recortes de prensa como prueba"

Cita del curso de teleperiodismo (Episodio 1, 2012):

«Usa con frecuencia materiales como diarios, recortes de prensa, fotografías, artículos periodísticos...Al mismo tiempo das la información de que es peligroso. Y no importa en absoluto lo que esté escrito: nadie lo va a leer».



Sobre Konstantin Rudnev efectivamente se escribía ya en la época soviética; también se publicaban sus propios artículos. Irónicamente, más tarde una fotografía de uno de sus antiguos textos sobre yoga fue utilizada como "prueba" de cuántas cosas "terribles" se habían escrito sobre él.

Los periodistas argentinos fueron aún más lejos: no solo no verificaron la información copiada de medios rusos, sino que elevaron titulares sensacionalistas al rango de prueba judicial. Recortes baratos de prensa que en cualquier sistema de justicia normal no tendrían valor probatorio alguno se convirtieron en la base de la acusación.

Recurso 2. Voz en off siniestra e imagen "aterradora"

Cita del curso (Episodio 2, 2012):

«Hablamos en off con voz siniestra información siniestra — y listo, ya tenemos otra imagen, otra película. Ya no es una fiesta: es una secta, son personas peligrosas».

Este recurso se utilizó en el caso Rudnev prácticamente en cada material.

Imágenes de reuniones amistosas y celebraciones se transformaban en "encuentros de una secta".

Fotografías domésticas comunes, acompañadas de música inquietante, se convertían en ilustraciones de "violencia, coerción y esclavitud".

Incluso videos de terceros en la naturaleza, sin relación alguna con Rudnev, se presentaban como prueba de su "actividad".

En Argentina fueron aún más lejos. Durante el allanamiento de una vivienda, los agentes encontraron... hongos. En la cocina. Champiñones y rebozuelos comunes para una sopa o ensalada.

Pero ¡qué titulares y qué imágenes bajo música siniestra!





Recurso 3. "Testigos" a cualquier precio

Cita del curso (Episodio 5, 2012):

«Ahora necesitamos testigos. Testigos que también, con emoción y lágrimas, confirmen todo y exageren los colores. Pueden ser cualquier persona. La opción más barata es tomar estudiantes de actuación».

En el caso de Konstantin Rudnev no hay un solo testigo real ni una sola víctima reconocida. Ninguna persona ha prestado declaración acusatoria contra él. Nadie se ha declarado su víctima.

Pero los "testigos" son necesarios. Por eso los medios vuelven a utilizar viejos materiales rusos: historias no verificadas de personas que nunca conocieron personalmente a Rudnev. Los llamados "trolls" y declaraciones anónimas que la defensa considera parte de un instrumento clásico de presión informativa y descrédito de figuras incómodas.

«Durante muchos años me juzgó no la gente, sino el papel. No me escuchaban, me imprimían»

(Konstantin Rudnev, 2025, desde la prisión Unidad 6, Argentina)

Hoy Konstantin Rudnev tiene 58 años. Más de 12 de ellos los ha pasado tras las rejas.

Su culpabilidad no ha sido probada en ningún tribunal.

No existe ni una sola víctima oficialmente reconocida de sus supuestos "delitos".

Tampoco existe la organización cuya dirección le atribuyen los medios argentinos.

Lo que sí hay es una grave enfermedad potencialmente mortal, contraída en una colonia penitenciaria siberiana.

Una esposa que quedó sola en un país extranjero.

Y la fe inquebrantable de Konstantin en que "la bondad es más fuerte que el miedo".