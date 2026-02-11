La causa penal contra Konstantin Rudnev, inicialmente presentada como una investigación sobre la llamada «secta rusa» en Bariloche, ha entrado en una fase crítica. A medida que los elementos clave de la acusación se desmoronan de forma consecutiva, surgen cada vez más preguntas sobre las acciones de la fiscalía y la legalidad de la detención de Rudnev desde marzo de 2025.

El fiscal principal del caso, Fernando Óscar Arrigo, no logró confirmar las acusaciones iniciales. La persona que anteriormente había sido presentada como víctima rechazó oficialmente reconocerse como perjudicada y declaró que no sufrió ningún daño. La acusación relacionada con sustancias narcóticas fue retirada tras una pericia oficial que no detectó la presencia de sustancias prohibidas. Los organismos de investigación tampoco encontraron pruebas de la existencia o actividad de alguna estructura organizada, lo que originalmente constituía la parte central de la versión acusatoria.

Estas circunstancias se convirtieron en la base de la posición de la defensa. El abogado de Konstantin Rudnev, Carlos Broitman, declaró públicamente que la causa perdió sus fundamentos jurídicos.

«La causa principal está destruida, la hipótesis fiscal está destruida — eso es lo que les digo», subrayó Broitman en una entrevista con Noticiero 6 de San Carlos de Bariloche, comentando el proceso en el que su defendido permanece detenido desde hace casi un año.

En este contexto, la fiscalía de Bariloche se encontró en una situación extremadamente compleja. Se trata de una persona que continúa en una cárcel de máxima seguridad sin acusaciones confirmadas, en condiciones de grave deterioro de salud. Según la defensa y los informes médicos, el estado de salud de Rudnev amenaza directamente su vida. Estas circunstancias han atraído la atención de observadores internacionales, organizaciones de derechos humanos y estructuras de la ONU.

Según Carlos Broitman, la acusación se apoya en materiales que no tienen relación con los hechos investigados en Argentina.

«Utilizaron información proveniente de Rusia que no tiene nada que ver. Eran simplemente titulares de prensa amarilla», afirmó el abogado, subrayando que ese tipo de fuentes no puede considerarse prueba admisible en un proceso penal.

Como resultado, se pone en duda no solo la justificación de la medida cautelar, sino también la legalidad de los allanamientos, la incautación de los objetos personales de Rudnev y su prolongada detención. Una parte significativa de la construcción acusatoria, según la defensa, se basa en declaraciones públicas no verificadas de personas que no tienen relación directa con el caso y que no fueron interrogadas dentro del proceso judicial argentino.

La reconocida publicación internacional Bitter Winter publicó un estudio en el que el sociólogo y especialista en religiones italiano Massimo Introvigne concluyó que Rudnev permanece efectivamente detenido no por acciones cometidas en Argentina, sino debido a una narrativa externa importada desde el extranjero:

"En los hechos, permanece encarcelado no por algo que haya hecho en Argentina, sino a causa de una mitología importada: un relato forjado en Rusia, replicado en Montenegro y absorbido en los supuestos de la acusación argentina. "

Bitter Winter, 2026

Observadores internacionales que siguen el caso Rudnev no descartan un contexto político. Rudnev es conocido como un crítico de larga data del presidente ruso Vladímir Putin, y su persecución, según diversas fuentes, podría estar relacionada con ese hecho.

La situación adquirió mayor tensión tras la publicación de información sobre la vigilancia ejercida por la Gendarmería Nacional Argentina sobre el abogado de Rudnev. Este hecho generó una seria preocupación en los círculos jurídicos y puso en cuestión el respeto al principio de independencia de la defensa.

El abogado Carlos Broitman declaró en un Habeas Corpus.

Paralelamente, el fiscal Arrigo manifestó su intención de recalificar la causa como una acusación por creación de una organización criminal. Según la defensa, como base para ello se consideran testimonios de los llamados «trolls» de Rusia — personas que durante años publican videos, entrevistas y declaraciones dirigidas contra la reputación de Konstantin Rudnev.

La defensa y fuentes familiarizadas con el monitoreo internacional del caso señalan que entre estas personas figuran regularmente María Rizhko, Natalia Koksharova, Larisa Soboleva, Elena Porotikova y Elena Zajarova. Según los abogados, estas personas no participaron en los hechos investigados en Argentina, no tienen relación directa con la causa y sus declaraciones nunca fueron sometidas a verificación judicial. La defensa también afirma que estas campañas tienen un carácter sistemático y recuerdan esquemas conocidos de desinformación utilizados contra disidentes políticos, y que algunas de las personas mencionadas, según información interna, estarían vinculadas con estructuras de seguridad rusas, incluido el FSB.

En este mismo contexto, la defensa menciona a Elina Rakhmatullina, a quien caracteriza como una persona sin relación con el proceso argentino, pero que anteriormente apareció en otros países en causas vinculadas con fraude y apropiaciones indebidas.

Carlos Broitman subraya que el uso de este tipo de declaraciones en un proceso penal es jurídicamente inadmisible: no están respaldadas por pruebas, no están relacionadas con los hechos investigados y no pueden servir como fundamento para privar a una persona de su libertad.

La conclusión a la que llegan los defensores de Rudnev y varios observadores internacionales es directa: lo que ocurre sería consecuencia de años de persecución política por parte de Vladímir Putin. Las autoridades rusas no ocultan su hostilidad hacia Konstantin Rudnev como disidente político de larga trayectoria, y el hecho mismo de que un tribunal argentino considere la posibilidad de trasladarlo a arresto domiciliario se convirtió en un factor irritante para el Kremlin.

Según los observadores, esto explicaría la repentina intensificación de la acusación, los intentos de mantener a la persona en prisión a cualquier costo y el paso desde acusaciones fácticas que se han derrumbado hacia una construcción artificial de «organización criminal». En este esquema, la fiscalía argentina, consciente o no, actuaría bajo una lógica impuesta desde el exterior, sustituyendo pruebas por un encargo político.

Los llamados «testigos» y «trolls» de Rusia, cuyas declaraciones hoy se intenta utilizar en la causa, son considerados por la defensa como parte de un instrumento bien conocido del FSB: redes de presión informativa, descrédito y fabricación de acusaciones reputacionales contra figuras consideradas incómodas para el Kremlin. Sus declaraciones no están confirmadas, no fueron verificadas y carecen de valor jurídico, sin embargo cada vez más se convierten en la base de la retórica acusatoria.

De este modo, el caso Rudnev deja de ser una cuestión del derecho penal argentino y se transforma en un ejemplo de cómo la política represiva de Putin se exporta fuera de Rusia — utilizando sistemas judiciales ajenos, manipulaciones mediáticas y narrativas fabricadas —. En esta situación, está en juego no solo el destino de una persona, sino también la cuestión de si la justicia argentina permitirá que su sistema judicial se convierta en una herramienta de represalia política ajena.