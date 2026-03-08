A 100 días del Mundial 2026: el equipo que imagina Scaloni y el puesto que genera más dudas

Restan cien días exactos para que la Selección argentina vuelva a presentarse en una Copa del Mundo, esta vez para defender el título obtenido en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El debut será frente a Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, escenario que recibirá al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el inicio del torneo.

La cercanía del campeonato acelera los tiempos de planificación. Aunque nadie tiene su lugar asegurado, el entrenador nacido en Pujato ya comienza a construir en su cabeza un borrador del equipo titular que saldrá al campo en el estreno mundialista.

Antes de esa cita, el calendario incluye compromisos importantes. Argentina deberá disputar la **Finalissima frente a Selección de España de fútbol el 27 de marzo, además de definir la lista definitiva de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos.

En este contexto, Scaloni convive con más interrogantes de los que preferiría, principalmente por rendimientos irregulares de algunos integrantes de la Scaloneta.

El arco y la defensa: certezas y un cambio generacional

El primer puesto sin discusión aparece bajo los tres palos. Emiliano Martínez será el arquero titular, más allá de que su presente en Aston Villa no atraviesa su mejor momento.

Los números de su temporada reflejan ese contexto:

30 partidos disputados

34 goles recibidos

8 vallas invictas

En la campaña anterior había mantenido el arco en cero en 16 de los 53 encuentros que jugó. Sin embargo, el arquero marplatense ha demostrado reiteradamente que eleva su rendimiento cuando viste la camiseta argentina, lo que lo mantiene como el dueño del puesto.

En la defensa, uno de los lugares más complejos de definir es el lateral derecho. Ninguno de los candidatos ha logrado consolidarse plenamente. Entre las alternativas aparece Nahuel Molina, quien se perfila como titular más por descarte que por convicción. El defensor de Atlético de Madrid ha participado en:

33 de los 42 partidos de su equipo

17 como titular

12 encuentros completos

Sus principales competidores tampoco atraviesan grandes momentos:

Gonzalo Montiel no logra escapar del mal presente de River Plate.

Juan Foyth se perderá el Mundial tras romperse el tendón de Aquiles a fines de enero.

Kevin Mac Allister apenas tiene un partido en la Scaloneta y ni siquiera tiene asegurado su lugar en la lista.

En la zaga central, el puesto de Cristian Romero parece inamovible, a pesar de que el defensor llega condicionado por el muy mal presente de Tottenham Hotspur, que pelea por no descender en la Premier League. Su compañero ideal sería Lisandro Martínez, cuya edad de 28 años aparece como un factor clave frente a la experiencia de Nicolás Otamendi, de 38 años.

Scaloni ya apostó por la dupla Romero-Martínez durante la Copa América 2024, y la recuperación de Martínez tras la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda es una noticia relevante. El defensor ha jugado:

15 partidos en Manchester United

8 encuentros completos

Una aclaración clave: Otamendi no podrá estar en el debut por suspensión.

En el lateral izquierdo la situación parece más clara. Nicolás Tagliafico se mantiene como titular gracias a su regularidad en Olympique de Lyon.

Sus posibles competidores atraviesan escenarios adversos:

Marcos Acuña ha sufrido varias lesiones en River y hoy está afuera del Mundial.

Facundo Medina, con un año irregular en Olympique de Marsella, no logró destacarse cuando tuvo oportunidades.

El mediocampo: talento consolidado y un puesto abierto

El mediocampo argentino combina certezas consolidadas y una posición en discusión. Uno de los nombres asegurados es Rodrigo De Paul, aunque su presente en Inter Miami CF genera algunas alertas. El mediocampista se muestra más impreciso y físicamente por debajo de su nivel habitual.

Detrás suyo aparece Giuliano Simeone, un futbolista en el que el cuerpo técnico deposita muchas expectativas. El argentino de mejor presente es Enzo Fernández, uno de los capitanes de Chelsea FC. Sus estadísticas reflejan su impacto:

42 partidos disputados de 45

11 goles

5 asistencias

Ese rendimiento despertó el interés de Real Madrid y Paris Saint-Germain, clubes que estarían dispuestos a pagar más de 100 millones de euros. Otro titular indiscutido es Alexis Mac Allister, quien recuperó su lugar en Liverpool FC después de un inicio de temporada marcado por lesiones y hoy es pieza clave para el entrenador Arne Slot.

El cuarto volante es uno de los lugares abiertos. El principal candidato es Thiago Almada, aunque su presente en Atlético de Madrid no termina de consolidarlo. Incluso se especuló con una posible salida del club.

A su favor aparecen sus números en la Selección:

Titular en 6 de los últimos 9 partidos

2 goles

2 asistencias

Las alternativas incluyen:

Leandro Paredes, lo que obligaría a mover a Mac Allister o Fernández hacia la izquierda.

Nicolás González, uno de los futbolistas fetiche de Scaloni por su versatilidad táctica.

El ex Argentinos Juniors se recuperó de una lesión y marcó un doblete en la victoria 3-2 de Atlético de Madrid ante Real Sociedad.

Messi y el socio de ataque

En el frente ofensivo no hay lugar para las dudas: Lionel Messi será titular en el debut frente a Argelia. La única consideración en torno a su presencia pasa por el contexto competitivo, ya que llega con mucho rodaje en la Major League Soccer, aunque el nivel del torneo es considerado como mínimo flojo.

El acompañante más probable de Messi es Julián Álvarez. La principal razón es su despliegue físico, un factor clave para compensar el menor recorrido que hoy puede realizar el capitán argentino. Desde el cuerpo técnico entienden que Lautaro Martínez, el referente de área de la Scaloneta, se desgasta demasiado si debe cumplir ese rol de presión constante.

Aun así, el Toro tendrá un papel importante: sumará muchos minutos durante el torneo y podría iniciar algunos partidos como titular.

Un once que aún se está construyendo

A cien días del debut mundialista, el panorama de la Selección argentina muestra una base consolidada y varias incógnitas abiertas.

El equipo que imagina Scaloni para enfrentar a Argelia combina campeones del mundo, recuperaciones clave y puestos en disputa, mientras el entrenador define detalles antes de presentar la lista definitiva. En ese proceso, el objetivo central permanece intacto: defender la corona obtenida en Qatar 2022 cuando la pelota empiece a rodar en Kansas City.