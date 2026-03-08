Incertidumbre total en Huracán: peligra la localía ante River por el derrumbe en las cercanías del estadio

La tranquilidad en el barrio de Parque Patricios se vio severamente alterada por un derrumbe de gran magnitud ocurrido en las inmediaciones del Estadio Tomás Adolfo Ducó. Este incidente no solo ha generado un drama social que afecta directamente a más de 200 familias de la zona, sino que ha instalado una profunda incertidumbre sobre el calendario deportivo del Club Atlético Huracán. La dirigencia del "Globo" se encuentra a la espera de definiciones críticas, ya que este próximo jueves 12 de marzo, a partir de las 21.30, el equipo debe recibir a River Plate en un encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, el cual será televisado por la señal TNT Sports.

El impacto de este evento es multidimensional, no solo por el contexto de seguridad ciudadana que atraviesa el barrio, sino por el significado futbolístico del choque: este partido marcará el inicio formal del ciclo de Eduardo Coudet al frente del equipo "Millonario", tras la salida de Marcelo Gallardo. Por lo pronto, el destino del encuentro sigue bajo análisis y la posibilidad de cambiar la sede o disputar el cotejo a puertas cerradas —tal como ocurrió el pasado martes frente a Belgrano de Córdoba por disposición del Ministerio de Seguridad porteño— se mantiene como una variable latente sobre la mesa de los organismos de control.

La espera por el informe oficial y las alternativas

La situación técnica es compleja. Los organismos de Seguridad han determinado aguardar hasta el próximo martes para emitir una resolución definitiva sobre si el estadio está en condiciones de albergar al público o si debe trasladarse el encuentro. La clave de esta decisión reside en el informe técnico que debe presentar Defensa Civil, entidad que continúa realizando tareas de investigación e inspección en el lugar del incidente. Según trascendió, la preocupación se centra en que existe un posible riesgo de derrumbe en otro edificio contiguo, lo que compromete la estabilidad estructural y la seguridad de los alrededores del estadio.

Ante este panorama, la dirigencia de Huracán mantiene una postura de optimismo y, aunque no se ha manifestado públicamente, el objetivo es agotar todas las instancias para jugar en su cancha y contar con la presencia de sus hinchas. No obstante, en la institución conocen la dificultad de la situación y barajan posibles escenarios alternativos en caso de que la respuesta de las autoridades sea negativa, contemplando la posibilidad de repetir la logística del último partido ante Belgrano mediante un encuentro a puertas cerradas para minimizar la circulación de personas en la zona afectada, o bien trasladar la localía a un estadio neutral o alternativo, recordando el antecedente de 2024, cuando Huracán debió mudarse al Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors por refacciones en su campo de juego.

Riesgos más allá del fútbol

La preocupación no se limita únicamente al choque frente a River Plate, sino que la agenda de eventos programados para las próximas semanas en el Tomás Adolfo Ducó también se encuentra bajo un estricto monitoreo. La banda de rock La Renga tiene agendadas presentaciones para los días 2 y 4 del mes de abril, fechas que podrían sufrir modificaciones si el riesgo edilicio persiste o si las inspecciones de seguridad determinan una clausura preventiva de mayor alcance. La continuidad operativa del club, por lo tanto, se encuentra sujeta a los dictámenes de las autoridades de seguridad, quienes deben priorizar, ante todo, la integridad de los vecinos y de los espectadores que eventualmente concurran al recinto.