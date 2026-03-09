La millonaria cifra detrás de Lionel Messi en Inter Miami: ¿cuánto gana el capitán argentino?

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami CF no solo representó un acontecimiento deportivo de enorme impacto, sino también una operación económica de dimensiones extraordinarias dentro del fútbol internacional. El empresario Jorge Mas, uno de los dueños del club de la Florida, reveló recientemente la cifra que percibe el capitán de la selección argentina desde su arribo a la franquicia y dejó en claro la magnitud de la inversión.

En declaraciones concedidas a Bloomberg, Mas explicó que el futbolista recibe entre 70 y 80 millones de dólares por año si se consideran todos los acuerdos económicos incluidos en su contrato con la institución. La cifra sorprendió porque supera ampliamente los montos que figuran en los informes oficiales de salarios de la liga.

Lejos de mostrarse preocupado por la magnitud del desembolso, el dirigente fue categórico al justificar la inversión: "Vale cada centavo que le pagamos", afirmó, al destacar el impacto deportivo, comercial y mediático que generó la llegada del campeón del mundo al club estadounidense.

Un contrato que trasciende el salario tradicional

El caso de Lionel Messi en el fútbol estadounidense expone una estructura contractual distinta a la que suele verse en la mayoría de los clubes. Aunque el informe salarial de la Major League Soccer correspondiente a 2025 registra un ingreso anual cercano a los 12 millones de dólares, ese número representa solo una parte del total de los ingresos del jugador.

La diferencia entre el salario oficial y el monto real que percibe el futbolista se explica por cláusulas especiales incluidas en su contrato, que amplían significativamente sus beneficios económicos.

Entre los elementos que integran la estructura del acuerdo aparecen distintos componentes que elevan el ingreso anual del jugador:

Salario base registrado en la MLS: alrededor de 12 millones de dólares por año.

Ingresos adicionales derivados de acuerdos contractuales específicos.

Participación económica vinculada a la valoración del club.

Este conjunto de factores permite entender por qué el monto total que percibe el futbolista se ubica en el rango mencionado por el propietario del club.

La cláusula que conecta a Messi con la valuación del club

Uno de los puntos más importantes del contrato firmado por Messi con Inter Miami se vincula con una participación en la valoración de la institución. Según informaron distintos medios internacionales, el acuerdo firmado en 2023 incluye una cláusula que otorga al jugador un porcentaje del valor del club. Este mecanismo explica una parte significativa de los ingresos adicionales que percibe el futbolista.

El crecimiento de la institución desde la llegada del capitán argentino es uno de los factores que influyen en ese cálculo. Cuando se cerró el contrato, Inter Miami tenía una valoración cercana a 550 millones de dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo, el valor de la franquicia se incrementó de manera notable.

Actualmente, la estimación ubicaría la valoración del club por encima de los 1.300 millones de dólares, una diferencia que impacta directamente en el beneficio económico asociado a esa cláusula. Aunque el club nunca confirmó oficialmente el monto exacto de la participación que posee el jugador, distintas estimaciones señalan que podría rondar los 60 millones de dólares.

El impacto económico de la llegada de Messi

Desde su desembarco en el fútbol estadounidense, Lionel Messi no solo se transformó en la figura central de Inter Miami, sino también en uno de los principales motores de crecimiento de la liga a nivel global.

El fenómeno generado por su presencia se refleja tanto en el interés internacional por la competencia como en el aumento de la exposición mediática de la MLS. Para los propietarios del club, la inversión en el futbolista se justifica por el impacto integral que genera su figura, que combina rendimiento deportivo con expansión comercial.

El papel de los patrocinadores en el modelo de negocio

Jorge Mas también explicó que el financiamiento de contratos de esta magnitud requiere una estructura económica que involucra múltiples actores. En particular, destacó el papel que cumplen los patrocinadores dentro del modelo de negocio del fútbol moderno.

Según el empresario, la presencia de patrocinadores de escala global resulta clave para sostener inversiones de alto nivel en jugadores de elite. El propio Mas lo sintetizó en una frase directa durante la entrevista: "La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros".

Este enfoque refleja una lógica cada vez más presente en el fútbol internacional, donde los clubes combinan ingresos deportivos con acuerdos comerciales para financiar fichajes de gran impacto.

Una inversión que redefine el perfil de la MLS

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami representó uno de los movimientos más trascendentes en la historia reciente de la Major League Soccer. La operación no solo implicó un acuerdo económico sin precedentes para la liga, sino también una apuesta estratégica para fortalecer su posicionamiento internacional.

El monto anual que percibe el capitán argentino, situado entre 70 y 80 millones de dólares, refleja la dimensión del proyecto que el club de Florida construyó alrededor de su figura.

En ese contexto, las palabras de Jorge Mas sintetizan la mirada del club sobre la inversión realizada. Para el dirigente, el impacto deportivo, mediático y económico del jugador explica plenamente el esfuerzo financiero.

Por eso, frente a la magnitud de las cifras reveladas, su conclusión fue contundente: Lionel Messi "vale cada centavo" que Inter Miami destina a su contrato.