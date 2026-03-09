Tras el paro de la AFA: así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional

El fútbol argentino vuelve a poner la pelota en movimiento luego de varios días de incertidumbre y parálisis institucional. Tras el paro que frenó la actividad en todas las categorías, el calendario del Torneo Apertura 2026 de la Asociación del Fútbol Argentino retoma su curso con la disputa de la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol, que comenzará el martes 10 de marzo y se extenderá durante toda la semana.

La suspensión de la jornada anterior generó una pausa obligada en el campeonato. La fecha 9 había sido interrumpida luego de la decisión de la AFA de detener la competencia en medio de un conflicto judicial que involucra a sus principales dirigentes por presuntas irregularidades impositivas. La medida, que afectó a todas las divisiones del fútbol argentino, contó con el respaldo de los clubes de la Liga Profesional, que acompañaron la determinación institucional.

Con la situación resuelta en términos organizativos, el campeonato vuelve a disputarse con normalidad. Sin embargo, el cronograma del torneo deberá adaptarse a la interrupción, ya que la jornada suspendida será reprogramada para principios de mayo, lo que obligará a una recta final con un calendario más apretado para completar todas las fechas previstas.

Un campeonato que retoma su calendario

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 marcará el regreso de la competencia tras la pausa institucional. La jornada se desarrollará a lo largo de cuatro días consecutivos, con encuentros distribuidos entre martes, miércoles, jueves y viernes.

El regreso de la actividad se produce luego de varios días sin partidos oficiales, un escenario que alteró la dinámica habitual del torneo. La reanudación permitirá que los equipos vuelvan a competir y que el campeonato continúe su desarrollo regular.

Además de la continuidad deportiva, la programación contempla una amplia distribución televisiva, con transmisiones a cargo de ESPN a través de ESPN Premium y de TNT Sports, los canales responsables de televisar los encuentros del certamen.

Programación completa de la fecha 10

A continuación, el detalle de día, horario y transmisión televisiva de cada uno de los partidos que integran la décima jornada del campeonato.

Martes 10 de marzo

19.45: Tigre - Vélez Sarsfield (Interzonal) - ESPN Premium

19.45: Independiente - Unión de Santa Fe (Zona A) - TNT Sports

22.00: Sarmiento de Junín - Racing Club (Zona B) - ESPN Premium

22.00: Newell's Old Boys - Platense (Zona A) - TNT Sports

Miércoles 11 de marzo

17.30: Banfield - Gimnasia y Esgrima La Plata (Zona B) - ESPN Premium

17.30: Argentinos Juniors - Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

19.45: Boca Juniors - San Lorenzo de Almagro (Zona A) - ESPN Premium

22.00: Independiente Rivadavia - Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

22.00: Atlético Tucumán - Aldosivi (Zona B) - ESPN Premium

Jueves 12 de marzo

17.00: Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

17.00: Defensa y Justicia - Central Córdoba de Santiago del Estero (Zona A) - TNT Sports

19.15: Talleres de Córdoba - Instituto de Córdoba (Zona A) - TNT Sports

19.15: Estudiantes de Río Cuarto - Belgrano de Córdoba (Zona B) - ESPN Premium

21.30: Huracán - River Plate (Zona B) - TNT Sports

Viernes 13 de marzo

20.00: Estudiantes de La Plata - Lanús (Zona A) - ESPN Premium

Un cierre de semana con la continuidad del torneo

La programación confirma que el fútbol argentino retomará su ritmo habitual tras el parate que alteró el calendario del campeonato. Con partidos distribuidos a lo largo de toda la semana, la décima jornada marcará la continuidad del Torneo Apertura 2026, mientras la organización del certamen avanza en la reprogramación de la fecha 9, prevista para disputarse recién a principios de mayo.

Esa reubicación obligará a ajustar el cronograma del campeonato en su tramo final, con más partidos en menos tiempo para completar el calendario establecido. Mientras tanto, el regreso de la competencia marca el retorno de la actividad deportiva tras un episodio institucional que impactó de manera directa en el desarrollo del fútbol argentino.

