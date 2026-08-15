A un mes de la victoria ante Inglaterra, la Selección argentina recordó el histórico partido con un emotivo video

A un mes del histórico partido ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, las cuentas oficiales de la Selección argentina compartieron un emotivo video que repasa los principales momentos del encuentro y los festejos posteriores.

La producción incluye imágenes del partido, escenas del público argentino en el estadio y una narración en voz en off que reconstruye el significado del encuentro para los hinchas.

"Se cumple un mes del partido más argentino que hayas vivido", señala la voz que acompaña las imágenes mientras se muestran algunas de las principales jugadas de la semifinal y la manera en que se vivió el encuentro desde las tribunas.

El video comienza con el himno argentino interpretado por los jugadores. Luego aparece el gol de Inglaterra, acompañado por una frase que hace referencia a la historia argentina: "Si es argentino, tiene drama, historia y héroes que ya no están".

#SelecciónMayor Se cumple un mes de este partido inolvidable e histórico. El partido que ganamos todos. pic.twitter.com/7umAnh1eDb — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 15, 2026

Durante esa parte de la producción aparecen imágenes de Diego Armando Maradona y de los excombatientes de Malvinas.

La narración continúa con escenas del aliento de los hinchas argentinos y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que permitieron dar vuelta el partido.

"Parece milagroso, como si Francisco rezara de algún lado. Ganarle a Inglaterra 2 a 1 como en 1986", expresa la voz en off, en referencia al triunfo argentino en el Mundial de México 1986.

En el cierre del video aparece una de las imágenes que mayor repercusión generó durante el torneo: los jugadores de la Selección argentina junto a una bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas".

De esta manera, el seleccionado recordó un partido que quedó marcado por el resultado ante Inglaterra y por las distintas referencias históricas y simbólicas que acompañaron la celebración argentina durante el Mundial 2026.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.