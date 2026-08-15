Las Leonas debutan en el Mundial de hockey con la ilusión de alcanzar un nuevo título

Las Leonas debutarán este sábado en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se juega en Bélgica y Países Bajos, con la ilusión de sumar una nueva estrella, la tercera en la historia. El equipo argentino, número 2 del ranking mundial, comenzará la máxima competencia frente a Estados Unidos.

El debut será desde las 12.30 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y podrá verse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara llegó al torneo tras consagrarse campeón de la Copa Panamericana 2025 y quedarse con la medalla de plata en la última edición mundialista.

Entre las figuras de su plantel se destaca Agustina Gorzelany, especialista en córners cortos y máxima goleadora de la Copa Panamericana con diez tantos en cinco partidos. También sobresalen los aportes ofensivos de Brisa Bruggesser, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas, Zoe Díaz y María José Granatto.

El fixture de Las Leonas y el nuevo formato

El camino de Argentina en el Grupo B continuará el lunes 17 de agosto, cuando enfrente a Alemania desde las 12.00, y cerrará la primera fase el miércoles 19 a las 6.00 ante Escocia. Todos los partidos de la zona se disputan en el Belfius Hockey Arena.

Tanto el Mundial femenino como masculino -Los Leones debutarán el domingo- se disputan con 16 países distribuido en cuatro grupos. Al final de la instancia inicial, los dos primeros de cada zona avanzarán a una segunda ronda en la que se conformarán dos nuevos grupos de cuatro equipos. Tras ella, los dos primeros avanzarán directamente a semifinales.

El local Países Bajos es el principal favorito y máximo ganador del torneo con nueve títulos. Ganó las últimas tres ediciones en 2014, 2018 y 2022.

Un historial mundialista con Estados Unidos lleno de duelos clave

El cruce de hoy ante Estados Unidos reedita una rivalidad con antecedentes fuertes en Mundiales. En 1994, Las Leonas vencieron 2-0 en semifinales; en 2006, se impusieron 2-1 en la fase de grupos; y en 2014, igualaron 2-2 en la zona y luego Argentina ganó 2-1 el partido por el tercer puesto, con dos goles de Luciana Aymar.

Estados Unidos ocupa hoy el puesto 11 del ranking FIH y suele ser un adversario exigente para el seleccionado argentino.

La historia y el presente de Las Leonas en Mundiales

Argentina busca su tercer título mundial tras las conquistas de 2002 y 2010, ambas con Luciana Aymar como figura. Además, fue subcampeón en cuatro ocasiones (1974, 1976, 1994 y 2022) y sumó tres medallas de bronce (1978, 2006 y 2014).

En la última edición, disputada en 2022, Las Leonas llegaron a la final y cayeron 3-1 ante Países Bajos. Este año, el objetivo es volver a pelear por el título.