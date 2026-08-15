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Las Leonas debutan en el Mundial de hockey con la ilusión de alcanzar un nuevo título

El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara, inicia su camino en Bélgica y Países Bajos 2026 tras conquistar la Copa Panamericana y la medalla de plata en la última edición.

15 Agosto de 2026 07.54

Las Leonas debutarán este sábado en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se juega en Bélgica y Países Bajos, con la ilusión de sumar una nueva estrella, la tercera en la historia. El equipo argentino, número 2 del ranking mundial, comenzará la máxima competencia frente a Estados Unidos.

El debut será desde las 12.30 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y podrá verse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara llegó al torneo tras consagrarse campeón de la Copa Panamericana 2025 y quedarse con la medalla de plata en la última edición mundialista.

Entre las figuras de su plantel se destaca Agustina Gorzelany, especialista en córners cortos y máxima goleadora de la Copa Panamericana con diez tantos en cinco partidos. También sobresalen los aportes ofensivos de Brisa Bruggesser, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas, Zoe Díaz y María José Granatto.

El fixture de Las Leonas y el nuevo formato

El camino de Argentina en el Grupo B continuará el lunes 17 de agosto, cuando enfrente a Alemania desde las 12.00, y cerrará la primera fase el miércoles 19 a las 6.00 ante Escocia. Todos los partidos de la zona se disputan en el Belfius Hockey Arena.

Tanto el Mundial femenino como masculino -Los Leones debutarán el domingo- se disputan con 16 países distribuido en cuatro grupos. Al final de la instancia inicial, los dos primeros de cada zona avanzarán a una segunda ronda en la que se conformarán dos nuevos grupos de cuatro equipos. Tras ella, los dos primeros avanzarán directamente a semifinales.

El local Países Bajos es el principal favorito y máximo ganador del torneo con nueve títulos. Ganó las últimas tres ediciones en 2014, 2018 y 2022.

Un historial mundialista con Estados Unidos lleno de duelos clave

El cruce de hoy ante Estados Unidos reedita una rivalidad con antecedentes fuertes en Mundiales. En 1994, Las Leonas vencieron 2-0 en semifinales; en 2006, se impusieron 2-1 en la fase de grupos; y en 2014, igualaron 2-2 en la zona y luego Argentina ganó 2-1 el partido por el tercer puesto, con dos goles de Luciana Aymar.

Estados Unidos ocupa hoy el puesto 11 del ranking FIH y suele ser un adversario exigente para el seleccionado argentino.

La historia y el presente de Las Leonas en Mundiales

Argentina busca su tercer título mundial tras las conquistas de 2002 y 2010, ambas con Luciana Aymar como figura. Además, fue subcampeón en cuatro ocasiones (1974, 1976, 1994 y 2022) y sumó tres medallas de bronce (1978, 2006 y 2014).

En la última edición, disputada en 2022, Las Leonas llegaron a la final y cayeron 3-1 ante Países Bajos. Este año, el objetivo es volver a pelear por el título.

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Argentina hockey sobre césped Las Leonas Mundial 2026

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