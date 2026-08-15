Nashville FC vs. Inter Miami, con Lionel Messi, por la MLS: a qué hora empieza el partido y cómo ver en vivo

El Inter Miami afronta un duelo clave como visitante ante Nashville SC en busca del liderazgo de la Conferencia Este de la MLS, apenas días después de quedar eliminado de la Leagues Cup. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llega al partido con la incógnita sobre la presencia desde el inicio de Lionel Messi, quien sufrió el duro golpe de la muerte de su papá Jorge hace exactamente una semana.

"Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro", avisó el DT de la franquicia de Florida.

El miércoles pasado, Messi había sumado minutos desde el banco en la derrota ante León de México, que selló la eliminación del equipo en la Leagues Cup. Ahora, con el regreso de Luis Suárez tras cumplir una sanción de tres partidos, el conjunto de Miami busca recuperarse y volver a la senda del triunfo.

Un duelo directo por la cima del Este

El choque ante Nashville se jugará esta noche desde las 21:30 de Argentina con transmisión de Apple TV. Una victoria le permitirá a Inter Miami superar a su rival y quedarse con el primer puesto de la Conferencia Este, además de meterse de lleno en la pelea por el Supporters' Shield. El equipo de Messi llega con una racha de siete partidos invicto en la liga y como el máximo goleador del torneo, con 45 tantos.

Sin embargo, Nashville se presenta como un rival complicado. Los locales ostentaban el mejor récord como anfitriones en la MLS, con ocho triunfos, ningún traspié y un solo empate. Además, cuentan con la defensa menos vencida del campeonato (14 goles recibidos) y una de las ofensivas más efectivas del Este, con 35 goles a favor.

Además, el equipo de Tennessee mantiene una racha positiva ante Miami: en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos, los "Boys in Gold" se mantuvieron invictos en tres, incluyendo la eliminación de los de Messi en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf por gol de visitante.