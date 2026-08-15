El coach de Colapinto destacó su capacidad en la F1: "Si tuviera un auto de punta, ganaría"

A una semana de la reanudación de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, Lucas Benamo, coach deportivo de Franco Colapinto, destacó las condiciones del piloto argentino y habló sobre sus posibilidades de conseguir una victoria en la máxima categoría.

"Está acostumbrado a no tener el mejor auto. Si tuviera un auto de punta, no tengo dudas de que ganaría y lo haría igual", afirmó Benamo en diálogo con Carburando.

El coach deportivo también utilizó como ejemplo al italiano Kimi Antonelli, a quien definió como un piloto destacado, para explicar la importancia de contar con un auto competitivo.

"Mirá cómo Kimi Antonelli, que es crack, en Prema no estaba en un momento muy bueno. Pero ahora tiene un auto de punta y la está descosiendo en la Fórmula 1", señaló.

Benamo también repasó el recorrido de Colapinto en las categorías previas a la F1 y remarcó su capacidad para destacarse incluso cuando no disponía del mejor vehículo.

"Fran siempre estuvo en equipos buenos con momentos buenos, pero también estuvo en equipos buenos pero no tan top en las categorías. Él se las arreglaba, eso no lo hace cualquier piloto", sostuvo.

Por otro lado, Benamo aclaró sus declaraciones anteriores sobre que se trata de "carreras de autos" y destacó la adaptación de Colapinto a las características de los nuevos monoplazas.

"Te das cuenta de que estos autos nuevos de F1 a veces pegan unos chicotazos en las aceleraciones que son difíciles de manejar. Él está cada vez mejor, se lo ve mejor", explicó.

"Anímicamente está muy bien": el coach aseguró que Colapinto disfruta su presente en la F1

Benamo también se refirió al estado anímico de Franco Colapinto y aseguró que el piloto argentino atraviesa un buen momento personal y deportivo.

"Está muy bien anímicamente", afirmó el coach en diálogo con Carburando, y agregó que lo nota "contento y disfrutando su presente en la Fórmula 1".

Además, Benamo destacó la histórica exhibición que Colapinto protagonizó en Buenos Aires y valoró el impacto que tuvo el evento entre los fanáticos argentinos.

"El Road Show fue una cosa de locos por lo que somos los argentinos y lo que genera la F1 para nosotros. Estamos en un momento soñado con pilotos en todas las categorías importantes", concluyó.

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