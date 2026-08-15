Se largó la 2da Vuelta de Baquets "Camino de la Rodocrosita" en Andalgalá

Andalgalá volvió a recibir a las baquets. Anoche se realizó la largada de la 2da. Vuelta de Baquets "Camino de la Rodocrosita", con la participación de binomios que llegaron desde distintos puntos del país para ser parte de esta nueva edición.

La largada se vivió con un importante acompañamiento de vecinos y turistas que se acercaron para disfrutar del paso de los vehículos históricos y de una propuesta que durante los próximos días recorrerá algunos de los lugares más representativos de Andalgalá.

El recorrido incluye la Cuesta de Capillitas, la Cuesta de La Chilca y el Cañón de Vis Vis, caminos cargados de historia y con paisajes que permiten mostrar otra de las grandes fortalezas turísticas del departamento.

A esto se suma la participación de las baquets en el circuito del Super Prime de La Aguada, donde compartirán la jornada con la actividad del rally, generando un atractivo especial para el público.

El secretario de Turismo de Andalgalá, Guillermo Acevedo, destacó la llegada de participantes de diferentes provincias y señaló:

"Estamos muy contentos de volver a recibir esta Vuelta de Baquets en Andalgalá. Que vengan participantes de distintos puntos del país y que puedan recorrer nuestros caminos es una muy buena manera de mostrar todo lo que tenemos".

Acevedo agregó: "El recorrido fue pensado justamente para que conozcan lugares históricos y paisajes que forman parte de nuestra identidad. Capillitas, La Chilca, Vis Vis y La Aguada son parte de una Andalgalá que queremos seguir mostrando y poniendo en valor".

La segunda edición de la Vuelta de Baquets "Camino de la Rodocrosita" ya está en marcha y durante su recorrido volverá a poner a Andalgalá en el mapa de los encuentros de vehículos históricos del país.