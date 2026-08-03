Acuña envió un mensaje de apoyo tras la derrota de River: "De esto salimos"

Marcos Acuña rompió el silencio tras la derrota de River frente a Rosario Central y envió un mensaje de aliento al plantel en medio de la profunda crisis deportiva que atraviesa el equipo de Eduardo Coudet.

El lateral izquierdo, que no pudo disputar el encuentro por una lesión muscular, utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su confianza en el grupo luego de la caída por 1-0 en el estadio Monumental.

"Con fe y siempre positivo, que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo, unidos hasta el final", escribió el campeón del mundo junto a una imagen del escudo de River.

Acuña se perdió el partido por la molestia muscular que sufrió en la derrota de la fecha anterior frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, lesión que lo mantiene al margen mientras el equipo atraviesa una histórica racha negativa.

River igualó un registro que no se daba desde 1911

Con la caída ante Rosario Central, el conjunto de Núñez alcanzó cinco derrotas consecutivas en torneos organizados por la AFA, una marca que no registraba desde hace 115 años.

La serie comenzó con la final del Torneo Apertura perdida frente a Belgrano, continuó con la eliminación ante Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina y se profundizó con las derrotas ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central en el Torneo Clausura.

El complejo presente generó un fuerte malestar entre los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos e insultos dirigidos a los jugadores, al cuerpo técnico y a la dirigencia. Incluso, tras el encuentro, un grupo de simpatizantes se trasladó hasta el hall central del Monumental para expresar su descontento.

El club también recibió una ola de críticas en redes

Luego del partido, River publicó en sus redes sociales el resultado final con un escueto mensaje: "Final del partido. River 0 - Rosario Central 1".

La publicación fue rápidamente inundada por comentarios de los hinchas, que cuestionaron el rendimiento del equipo y reclamaron cambios ante el delicado momento futbolístico que atraviesa el Millonario.

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