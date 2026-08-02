River rompió el silencio en redes tras la quinta derrota consecutiva y recibió una catarata de críticas

River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La derrota por 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental profundizó la crisis deportiva del equipo y dejó al conjunto de Núñez con cinco caídas consecutivas. En ese contexto, el primer mensaje publicado por el club en sus redes sociales provocó una fuerte reacción de los hinchas.

Tras el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura, River compartió un escueto mensaje en sus cuentas oficiales: "Final del partido. River 0 - Rosario Central 1". La publicación rápidamente se llenó de comentarios de los simpatizantes, que apuntaron contra el entrenador Eduardo Coudet, los jugadores y la dirigencia por el presente del equipo.

El Millonario volvió a mostrar una imagen preocupante y no logró revertir la desventaja generada por el gol en contra de Nicolás Otamendi. Ni siquiera la expulsión de Emanuel Coronel en Rosario Central le permitió encontrar el empate.

Final del partido. River 0 - Rosario Central 1 #VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/8kErOnGgmV — River Plate (@RiverPlate) August 3, 2026

River acumula cinco derrotas consecutivas

La caída ante el Canalla amplió una racha negativa que comenzó antes del receso. River perdió la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y, desde el inicio del segundo semestre, sufrió una seguidilla de resultados adversos: fue eliminado por Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina y luego cayó ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central por el Torneo Clausura.

La crisis también quedó reflejada fuera de la cancha. Al finalizar el encuentro, Eduardo Coudet decidió no brindar la habitual conferencia de prensa y tampoco hubo declaraciones de los futbolistas, en una determinación que buscó mantener al plantel alejado de los micrófonos en medio del complejo presente deportivo.

Con el equipo sin puntos en el Clausura y con una histórica serie de derrotas consecutivas, River buscará recuperarse en la próxima fecha para evitar que la crisis continúe profundizándose.

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